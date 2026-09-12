قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل محاكمة 5 متهمين في قضية خلية أطفيح لـ29 سبتمبر
ثابت دون تغيير..سعر الذهب بعد ساعات من التداول الآن
4 عوامل تحسم تحديد أسعار البنزين والسولار.. وزير البترول الأسبق يكشفها
مجلس النواب الأمريكي يبحث حزمة عقوبات جديدة على روسيا.. الاثنين المقبل
تقليل الاغتراب 2026.. القواعد والخطوات والرابط الرسمي للتقديم
لـ 21 نوفمبر.. تأجيل محاكمة 8 متهمين بالانضمام لتنظيم القاعدة
تأجيل محاكمة 117 متهمًا في «قضية الخلية الإعلامية» لـ22 نوفمبر
لماذا نهى الإسلام عن قطع الأشجار؟.. الأزهر يكشف السبب
الخارجية الإيرانية: سنعرض نتائج مفاوضات عبور هرمز.. وبرنامجنا النووي سلمي
مدبولي: كفر الشيخ أنهت جميع مشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة وبدأت في الثانية
الرئيس السيسي يجدد تقدير مصر لجهود «جوتيريش» ويؤكد دعم إصلاح الأمم المتحدة
العراق: العثور على منصات لإطلاق مسيّرات قرب الحدود مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رعب إسرائيلي من نفاد الصواريخ الاعتراضية.. رئيس الصناعات الجوية: لا أنام مطمئنًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

أقرّ رئيس مجلس إدارة الصناعات الجوية الإسرائيلية، بوعز ليفي، بوجود ضغوط وقيود متزايدة على مخزون الصواريخ الاعتراضية في إسرائيل، مؤكدًا أن الحرب الممتدة تفرض حاجة مستمرة إلى إنتاج المزيد منها.

وقال ليفي، فيه مقابلة مع موقع «واي نت» على هامش مؤتمر الصناعات الدفاعية، إن «النقص في الصواريخ الاعتراضية سيظل قائمًا دائمًا، لأن الحرب غير متكافئة»، مشيرًا إلى وجود قيود إسرائيلية وأمريكية على حد سواء.

رئيس مجلس إدارة الصناعات الجوية الإسرائيلية بوعز ليفي

وأضاف أن خطوط الإنتاج في الصناعات الجوية تعمل على مدار الساعة لتلبية الطلبات الأمنية، بما فيها طلبات من ألمانيا، لكنه وجه رسالة إلى وزارة المالية الإسرائيلية بشأن زيادة موازنة الدفاع، قائلًا: «إذا أردنا المزيد من الصواريخ الاعتراضية، فنحن بحاجة إلى مزيد من الميزانيات».

وعندما سُئل عما إذا كان ينام مطمئنًا مع معرفته بحجم مخزون الصواريخ الاعتراضية، أجاب ليفي: «لن أنام مطمئنًا أبدًا بشأن المخزون، لأنه ستكون هناك دائمًا حاجة إلى المزيد»، موضحًا أن إنتاج هذه المنظومات المتطورة يستغرق وقتًا وليس عملية سريعة.

كما تحدث عن اعتماد إسرائيل على منظومات دفاع جوي متعددة الطبقات، تشمل الإنذار المبكر والاعتراض على ارتفاعات مختلفة، معتبرًا أن التعاون بين هذه الأنظمة قد يشكل أساسًا لما وصفه بـ«منظومة دفاع إقليمية».

رئيس مجلس إدارة الصناعات الجوية الإسرائيلية بوعز ليفي مخزون الصواريخ الاعتراضية إسرائيل الصناعات الدفاعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء إجازة السبت بالمدارس في العام الدراسي الجديد؟|توضيح عاجل الآن

عموتة

مدافع تاريخي.. وائل جمعة يتدخل في تدريبات الأهلي.. وعموتة يدعم نصائحه

ريهام سعيد

بعد واقعة ريهام سعيد.. رقم في تحليل السكر لا يجب تجاهله.. استشاري: 4 عوامل تزيد من احتمالات تطور الحالة

أسرة النرجس

غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع

منصف بقرار

مفاجأة.. منصف بقرار يطلب تغيير مركزه مع الأهلي بسبب عدم وصول الكرة

بدء الدراسة في المدارس

الجرس ضرب.. بدء الدراسة اليوم في مدارس 12 محافظة

عداد الكهرباء

احذر الشحنة المعلقة .. اشحن عداد الكهرباء بالموبايل بهذه الخطوات

فاتورة الكهرباء

قبل دخول الشتاء..7 أخطاء منزلية بتزود فاتورة الكهرباء.. كيف تدفع أقل؟

ترشيحاتنا

حمزة عبد الكريم

رسمياً.. برشلونة يُجدد عقد المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم حتى 2030 وبشرط جزائي ضخم

بيزيرا

خوان بيزيرا يصل مطار القاهرة تمهيدًا لحسم مستقبله مع الزمالك

بيراميدز

منافس بيراميدز .. المريخ بطل جنوب السودان يتأهل على حساب هيجان الصومالي

بالصور

ببلاش.. عرض 300 سيارة كلاسيكية في مزاد علني

مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية

إطلالة جذابة.. دانا حمدان تستعرض جمالها

دانا حمدان
دانا حمدان
دانا حمدان

فيديو

ملك ريان

عيار 21 وصل لكام؟ .. تفاصيل سعر الذهب اليوم

ملك ريان

تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد