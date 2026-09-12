رعب إسرائيلي من نفاد الصواريخ الاعتراضية.. رئيس الصناعات الجوية: لا أنام مطمئنًا

أقرّ رئيس مجلس إدارة الصناعات الجوية الإسرائيلية، بوعز ليفي، بوجود ضغوط وقيود متزايدة على مخزون الصواريخ الاعتراضية في إسرائيل، مؤكدًا أن الحرب الممتدة تفرض حاجة مستمرة إلى إنتاج المزيد منها.

وقال ليفي، فيه مقابلة مع موقع «واي نت» على هامش مؤتمر الصناعات الدفاعية، إن «النقص في الصواريخ الاعتراضية سيظل قائمًا دائمًا، لأن الحرب غير متكافئة»، مشيرًا إلى وجود قيود إسرائيلية وأمريكية على حد سواء.

رئيس مجلس إدارة الصناعات الجوية الإسرائيلية بوعز ليفي

وأضاف أن خطوط الإنتاج في الصناعات الجوية تعمل على مدار الساعة لتلبية الطلبات الأمنية، بما فيها طلبات من ألمانيا، لكنه وجه رسالة إلى وزارة المالية الإسرائيلية بشأن زيادة موازنة الدفاع، قائلًا: «إذا أردنا المزيد من الصواريخ الاعتراضية، فنحن بحاجة إلى مزيد من الميزانيات».

وعندما سُئل عما إذا كان ينام مطمئنًا مع معرفته بحجم مخزون الصواريخ الاعتراضية، أجاب ليفي: «لن أنام مطمئنًا أبدًا بشأن المخزون، لأنه ستكون هناك دائمًا حاجة إلى المزيد»، موضحًا أن إنتاج هذه المنظومات المتطورة يستغرق وقتًا وليس عملية سريعة.

كما تحدث عن اعتماد إسرائيل على منظومات دفاع جوي متعددة الطبقات، تشمل الإنذار المبكر والاعتراض على ارتفاعات مختلفة، معتبرًا أن التعاون بين هذه الأنظمة قد يشكل أساسًا لما وصفه بـ«منظومة دفاع إقليمية».