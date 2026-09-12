ضبط شخص لقيامه بإحداث تلفيات بالمصعد الكهربائى الخاص بالعقار محل سكنهم والتعدى على قاطنيه

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر الأهالى من أحد الأشخاص لقيامه بإحداث تلفيات بالمصعد الكهربائى الخاص بالعقار محل سكنهم، والتعدى على قاطنيه بمنطقة العجوزة بالجيزة.

تفاصيل الواقعة

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأن الواقعة بتاريخ 9 الجارى، بدائرة قسم شرطة العجوزة، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عاطل، مقيم بذات الدائرة، وتبين معاناته من اضطرابات نفسية، وقيامه بإحداث تلفيات بالمصعد المشار إليه والتعدى بالسب على قاطنيه وتهديدهم بالإيذاء، وأنه يقيم بمنزله بمفرده عقب وفاة والديه، وبسؤال شقيقه من الأم أيد ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار إيداع المذكور بإحدى المصحات النفسية لتلقى العلاج اللازم تنسيقاً والجهات المختصة.