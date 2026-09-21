بعثة الجامعة العربية تتابع استعدادات الانتخابات التشريعية المغربية

التقى السفير الدكتور حسين الهنداوي، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الانتخابات التشريعية، وأعضاء البعثة، حسن أغماري والي، مدير الشؤون الانتخابية في وزارة الداخلية المغربية، في إطار متابعة الاستعدادات لإجراء الانتخابات التشريعية بالمملكة المغربية.

وأكد السفير الهنداوي حرص جامعة الدول العربية على دعم مسيرة الديمقراطية في الدول العربية، موضحا أن هدف الجامعة من مشاركتها الثانية في ملاحظة الانتخابات المغربية يتمثل في تقييم مختلف جوانب العملية الانتخابية بحيادية، والتأكد من مطابقة الإجراءات للقوانين والأنظمة المتبعة في المملكة المغربية، ومدى توافقها مع المعايير الدولية للانتخابات.

وأعرب الهنداوي عن تطلع بعثة الجامعة العربية إلى إجراء الانتخابات التشريعية المغربية في أجواء يسودها الهدوء والتنظيم الجيد، بما يسهم في تشكيل مجلس نواب قوي وفاعل يعكس تطلعات الشعب المغربي نحو المضي قدما في تحقيق المزيد من الازدهار.

يأتي اللقاء في إطار برنامج لقاءات بعثة جامعة الدول العربية مع الجهات والمؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية، بهدف الاطلاع على مختلف الاستعدادات ومتابعة سير العملية الانتخابية.