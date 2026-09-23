الفضالي: كلمة مصر أمام الأمم المتحدة رسالة للعالم بدروها في إحلال السلام بالمنطقة

قال السفير أحمد الفضالي ، رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الإستقلال ، إن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي ألقاها نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات قمة "حل الدولتين" المنعقدة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة جاءت معبرة عن الموقف المصري بشأن القضية الفلسطينية ، وتؤكد على أن مصر تنظر إلى الأمور بمنظور عقلاني ورسالة للعالم بدورها في إحلال السلام بالمنطقة.

رد حقوق الفلسطينيين المسلوبة

وأكد الفضالي في بيان له أن كلمة رئيس الوزراء التي ألقاها بالنيابة عن الرئيس السيسي أمام المتحدة كان مضمونها أنه لا سلام بدون حل القضية الفلسطينية بشكل عام ، وقضية غزة بشكل خاص ورد حقوق الفلسطينيين المسلوبة ، مشيرا إلى أن أي أمور تدور خارج هذا الحل الحذري فإنها تعتبر بمثابة عبث.

وأوضح رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الإستقلال أن أمن الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري ، كما أنه جزء من العمق العربي وهي مسألة في غاية الأهمية ورسالة حاسمة لكل من تسول له نفسه الإدعاء بأنه وصي على الدول العربية أو دول دول الخليج العربي ، مؤكدا أن الخليج العربي يعتبر امتداد لمصر ، كما أن مصر تشعر بمسئوليتها التاريخية والإنسانية والعروبية عن أشقاءها في الخليج بشكل قاطع ، ولا تقبل التشكيك أو المنازعة في ذلك.

وشدد على أن السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بتسوية للقضية الفلسطينية والقضاء على مخطط تهجير الفلسطينيين من بلدهم ، مؤكدا على أن ذلك سيؤكد حتما على انتهاء إسرائيل لأنه لن تستطيع إسرائيل العيش في سلام إطلاقا طالما هي دولة معتدية ، ولكن سيأتي يوما وتقتلعها الدول المظلومة والمنكوبة من قبل الوحشية و القتل الوحشية الإسرائيلية وهي ستنهي إسرائيل لامحالة إذا استمرت بهذه الغطرسة.