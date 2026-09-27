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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الغزل والنسيج قاطرة صناعية.. برلماني يطالب بخطة لتعظيم القيمة المضافة للقطن

الغزل والنسيج
الغزل والنسيج
حسن رضوان

أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب أن صناعة الغزل والنسيج تمثل أحد القطاعات الصناعية التي تمتلك مصر فيها مقومات كبيرة للنمو والتوسع، مشددًا على أن تطويرها يجب أن يحظى باهتمام مستمر باعتبارها صناعة ترتبط بالزراعة والتصنيع والتصدير وفرص العمل في الوقت نفسه.

وأوضح جابر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن قوة صناعة الغزل والنسيج لا ترتبط فقط بامتلاك مصر خامة القطن، وإنما بقدرتها على تحويل هذه الخامة إلى منتجات نهائية ذات قيمة اقتصادية مرتفعة، بما يحقق عائدًا أكبر من كل مرحلة من مراحل الإنتاج.

القطن المصري من الحقل إلى المنتج النهائي

وقال عضو مجلس النواب إن تعظيم الاستفادة من القطن المصري يتطلب استكمال منظومة التصنيع بداية من الغزل والنسيج وصولًا إلى الملابس والمنسوجات الجاهزة، بدلًا من الاكتفاء بتصدير الخامات أو المنتجات ذات القيمة المضافة المحدودة.

وأشار إلى أن التوسع في التصنيع المحلي يمكن أن يرفع العائد الاقتصادي من المحصول، ويدعم المزارعين والمصانع في الوقت نفسه، فضلًا عن تعزيز فرص المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

تحديث المصانع ورفع كفاءة الإنتاج

وشدد جابر على أهمية استمرار تحديث مصانع الغزل والنسيج ورفع كفاءتها، مع إدخال أحدث تكنولوجيات الإنتاج، بما يساعد على تحسين جودة المنتجات وتقليل تكلفة التصنيع وزيادة القدرة على المنافسة.

وأكد أن تحديث المعدات يجب أن يتزامن مع تطوير العنصر البشري وتدريب العمالة على التكنولوجيا الحديثة، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الموجهة إلى القطاع.

الصناعة المحلية بوابة لزيادة الصادرات

وأشار النائب إلى أن تطوير صناعة الغزل والنسيج يمكن أن يفتح مجالًا أوسع أمام زيادة الصادرات المصرية، خاصة مع التوسع في إنتاج منتجات نهائية تحمل قيمة مضافة أعلى وتلبي احتياجات الأسواق الخارجية.

وأوضح أن المنافسة العالمية لم تعد تعتمد فقط على توافر الخامات، وإنما على جودة المنتج والتصميم وسرعة الإنتاج والقدرة على الالتزام بالمواصفات المطلوبة.

ربط الزراعة بالصناعة والتصدير

وأكد جابر ضرورة تحقيق التكامل بين قطاعي الزراعة والصناعة، بحيث تتوافق احتياجات مصانع الغزل والنسيج مع خطط إنتاج القطن، بما يضمن استقرار سلاسل الإمداد وتوفير الخامات اللازمة للمصانع.

ولفت إلى أن هذا التكامل يمكن أن ينعكس على مختلف أطراف المنظومة، من المزارع إلى المصنع والعامل والمصدر، وصولًا إلى الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنتاج والصادرات.

أحمد جابر: نحتاج منتجًا مصريًا ينافس عالميًا

وشدد عضو مجلس النواب على أن الهدف النهائي يجب أن يكون بناء صناعة غزل ونسيج متكاملة تنتج منتجات مصرية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، وليس مجرد زيادة إنتاج الخيوط أو الأقمشة.

وأكد أن الاستثمار في هذه الصناعة يمكن أن يدعم فرص العمل، ويعزز القيمة المضافة للقطن المصري، ويدعم الصادرات، مشيرًا إلى أن تطوير الغزل والنسيج يمثل جزءًا مهمًا من مسار تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المنتجات المصرية.

صناعة الغزل والنسيج مجلس النواب القطاعات الصناعية

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