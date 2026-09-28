أحمد موسى: عزاء المستشار أحمد الزند حضره الآلاف من المصريين

نعى الإعلامي أحمد موسى المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق، مشيرا إلى أن آلاف المواطنين حضروا مراسم العزاء في مسقط رأسه بمحافظة الغربية، فيما أقيم العزاء اليوم في مسجد المشير طنطاوي، بحضور عدد كبير من قضاة مصر وقيادات الدولة المصرية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن العزاء شهد حضور مختلف طوائف المجتمع.

وتقدم أحمد موسى بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، وإلى أسرة القضاء المصري، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله ومحبيه وزملاءه الصبر والسلوان.