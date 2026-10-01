قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كهرباء المسجد النبوي.. الإمارات تُدين استهداف الحوثي للمدينة المنورة
إثيوبيا تعلن دبلوماسيا مصريا «شخص غير مرغوب فيه».. وتطالبه بالمغادرة خلال 48 ساعة
طرحتها اليوم.. مدين يكشف تفاصيل تعاونه مع شيرين عبد الوهاب في أغنية «كان عندك كام سنة»
تداعيات حرب الحبوب والغاز.. كيف تؤثر الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر والعالم؟
آبل تسد ثغرة خطيرة في آيفون استغلت في هجمات شديدة التطور
قصر الطاهرة.. مقر إدارة معركة تحرير سيناء في أكتوبر 1973
السعودية تكشف تفاصيل الهبوط الاضطراري لطائرة فلاي دبي
باباك أمايان: ترامب لا يرى سببًا لتغيير استراتيجيته تجاه إيران
«صورة أطفال البحيرة توقف اجتماعات روما».. وزير الري يوجه بتحرك عاجل خلال 48 ساعة
أسعار السجائر الآن .. كليوباترا ومارلبورو وميريت (قائمة كاملة)
سعر الدولار اليوم.. ارتفاع جديد في 10 بنوك بنهاية التعاملات
الخمر وارتداء الذهب ونكاح المتعة في بداية الأمر كانوا حلالًا.. أزهري يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جامعة الدول العربية تطلق ورشة إقليمية لتعزيز حماية النساء في النزاعات

الجامعة العربية تطلق ورشة إقليمية لتعزيز حماية النساء في النزاعات
الجامعة العربية تطلق ورشة إقليمية لتعزيز حماية النساء في النزاعات
الديب أبوعلي

انطلقت اليوم في العاصمة الأردنية عمّان أعمال الورشة الإقليمية لبناء القدرات حول نظم البيانات والرصد القائم على الأدلة لأعضاء لجنة الطوارئ لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة، والتي تنظمها جامعة الدول العربية ممثلة في إدارة المرأة، بالشراكة والتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة واتحاد الجامعات العربية، وتستمر على مدار يومين 1 و2 أكتوبر 2026.

وتأتي الورشة ضمن مسار عمل لجنة الطوارئ، التي تمثل آلية إقليمية أطلقتها جامعة الدول العربية لدعم الدول الأعضاء في مواجهة التحديات التي تتعرض لها النساء والفتيات في سياقات النزاع، وتعزيز الحماية وبناء القدرات وتطوير آليات الرصد والتوثيق ودعم الاستجابات الإنسانية والسياسات والبرامج القائمة على الأدلة، في إطار جهود تنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام، وكذلك خطة عمل لجنة الطوارئ لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة في الدول العربية للفترة 2025–2028.

وتهدف الورشة إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء في تطوير واستخدام نظم معلومات متكاملة قائمة على الأدلة، بما يدعم حماية النساء في سياقات النزاعات، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتجزؤ البيانات وعدم اكتمالها، وضعف الربط بين أنظمة البيانات الوطنية، ومحدودية القدرات التقنية في جمع وتحليل البيانات.

حماية النساء في سياقات النزاعات

وأكدت جامعة الدول العربية أن توافر بيانات موثوقة ومحدثة وقابلة للتحليل يمثل عنصرًا أساسيًا لفهم المخاطر التي تواجه النساء والفتيات، وتحديد الفئات الأكثر هشاشة، وتوجيه الموارد، وتصميم التدخلات وقياس أثر السياسات والبرامج، بما يعزز قدرة صناع القرار على الاستجابة بصورة أكثر سرعة ودقة.

وتتضمن أعمال اليوم الأول جلسات حول أهمية البيانات في حماية النساء في النزاعات المسلحة، وتشخيص فجوات البيانات في المنطقة العربية، وبناء نظم معلومات متكاملة للرصد والتوثيق، وتصميم أطر وطنية للبيانات والرصد، إلى جانب بحث مؤشرات الرصد والتحليل وقياس أوضاع النساء أثناء النزاعات.

ويخصص اليوم الثاني للانتقال من البيانات إلى القرار والاستجابة، من خلال بحث سبل تحويل الأدلة إلى سياسات وتدخلات، وتعزيز دور الجامعات ومراكز البحث في دعم نظم الرصد القائمة على الأدلة، وتطوير آليات التنسيق وتبادل البيانات على المستوى الإقليمي، إلى جانب تنفيذ تمرين محاكاة للاستجابة لأزمة باستخدام البيانات والمؤشرات.

وتبرز خلال الورشة أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية والإقليمية، بما يعزز البحث التطبيقي وتحليل البيانات وبناء القدرات وتطوير المنهجيات والأدوات، ويدعم الاستفادة من المعرفة والبيانات في حماية النساء والفتيات وتعزيز صمود المجتمعات ودعم جهود السلام والتعافي وإعادة الإعمار.

ومن المتوقع أن تسهم مخرجات الورشة في تعزيز التكامل بين المستويين الوطني والإقليمي، وتطوير أدوات الرصد والتوثيق والتحليل، ودعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة.

جامعة الدول العربية النساء في النزاعات العاصمة الأردنية عمّان النزاعات المسلحة هيئة الأمم المتحدة للمرأة الجامعات العربية المنطقة العربية النساء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي

تطور خطير.. قوات الحوثي تقصف محطة كهرباء المسجد النبوي في المدينة المنورة

التوقيت الشتوي

الساعة 12 هترجع 11 يوم خميس بالليل.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

حسام حسن ومحمد صلاح

مفاجأة في قائمة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. شوبير يكشف موقف صلاح

استخراج رخصة قيادة

500 جنيه تخفيضًا .. خطوات استخراج رخصة قيادة والمستندات المطلوبة

جانب من الاجتماع اليوم

سجلوا الغياب واهتموا بالتقييمات وطبقوا لائحة الانضباط..تعليمات عاجلة لمديري المدارس اليوم

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط 6 من القائمين على صفحة «متصدقش»

الشفيقتين

حادث مأساوي في بلقاس.. مصرع طفلتين شقيقتين إثر سقوطهما من الطابق التاسع

ترشيحاتنا

كريستيانو رونالدو

جورجي جيسوس يحسم الجدل حول رونالدو قبل مواجهة البرتغال والدنمارك

زيدان

زيدان يتحدث عن نطحة ماتيرازي قبل مواجهة فرنسا وإيطاليا

الإمارات

الإمارات ترفع رصيدها إلى 9 ميداليات في "«آيتشي–ناجويا 2026" وتتقدم إلى المركز 14 والثاني عربيا

بالصور

التعرض لتلوث الهواء يهدد صحة العين.. دراسة تكشف علاقته بأمراض خطيرة

تلوث الهواء يسبب ارتفاع خطر الإصابة بالجلوكوما والمياه البيضاء للعين
تلوث الهواء يسبب ارتفاع خطر الإصابة بالجلوكوما والمياه البيضاء للعين
تلوث الهواء يسبب ارتفاع خطر الإصابة بالجلوكوما والمياه البيضاء للعين

نظام غذائي بسيط يخفف أعراض القولون العصبي.. اكتشف علاقته بحمية البحر المتوسط

كيف يمكن لنظام غذائي علاج القولون العصبي؟
كيف يمكن لنظام غذائي علاج القولون العصبي؟
كيف يمكن لنظام غذائي علاج القولون العصبي؟

وزير الدفاع: حريصون على تطوير منظومة إدارة الحرب الكيميائية لتنفيذ كافة المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف.. فيديو وصور

صورة من حضور وزير الدفاع
صورة من حضور وزير الدفاع
صورة من حضور وزير الدفاع

طرق فعالة لعلاج جفاف اليدين.. كيفية ترطيب البشرة والتخلص من التشققات

جفاف اليدين
جفاف اليدين
جفاف اليدين

فيديو

صورة من حضور وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على تطوير منظومة إدارة الحرب الكيميائية لتنفيذ كافة المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد