جنوب سيناء تستضيف اختبارات القدرات لكلية علوم الرياضة بجامعة السويس

في خطوة تستهدف التيسير على طلاب الثانوية العامة بمحافظة جنوب سيناء، أعلنت مديرية الشباب والرياضة عن تنظيم اختبارات

القدرات المؤهلة للالتحاق بكلية علوم الرياضة بجامعة السويس للعام الجامعي 2026/2027 داخل المحافظة، بما يتيح للطلاب أداء الاختبارات دون الحاجة إلى السفر خارجها.

وأوضحت المديرية أن الاختبارات تُجرى يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2026 بإستاد طور سيناء الرياضي، فيما تستضيف مدينة شرم الشيخ الاختبارات يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2026 بالمركز الدولي للتنمية الرياضية، وذلك للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية علوم الرياضة بجامعة السويس.

وأكدت مديرية الشباب والرياضة أن تنظيم الاختبارات داخل محافظة جنوب سيناء يأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بضرورة توفير مختلف أوجه الدعم لأبناء المحافظة، وتيسير إجراءات الالتحاق بالجامعات، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية ومشقة السفر عن الطلاب وأسرهم.

وأضافت أن إقامة اختبارات القدرات داخل المحافظة جاءت بالتعاون والتنسيق مع جامعة السويس، في إطار الحرص على تقديم خدمات تعليمية متكاملة، وتوفير بيئة مناسبة تمكّن الطلاب من أداء الاختبارات في أجواء منظمة وميسرة.

ودعت المديرية جميع الطلاب المتقدمين إلى الالتزام بالمواعيد المقررة، واستكمال الأوراق والمستندات المطلوبة قبل موعد الاختبارات، لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وأداء وفق الضوابط المنظمة.