مصرع 5 عناصر من مليشيا الحوثي بطائرة مسيّرة للجيش اليمني

لقى 5 من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية مصرعهم، وأصيب آخرون، إثر ضربة جوية دقيقة نفذتها طائرة مسيّرة تابعة للقوات المسلحة، استهدفت اجتماعًا لعناصر المليشيا في مبنى الفردوس بالمدخل الجنوبي لمدينة دمت بمحافظة الضالع.

جاء ذلك في بيان للقوات المسلحة اليمنية .

وذكر مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن الضربة الجوية التي نفذها سلاح الطيران المسيّر أسفرت أيضًا عن تدمير مخزن للذخائر كان داخل المبنى.

فيما اندلعت النيران في الموقع عقب الاستهداف.



وفي وقت لاحق ؛ قالت مصادر يمنية أن الطيران المسيّر التابع للقوات الحكومية اليمنية تمكن من تدمير طائرة مسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي، قبل إطلاقها لتنفيذ مهمة عسكرية، في أحدث العمليات التي تستهدف قدرات الجماعة في جبهات القتال.

تأتي العملية في ظل تصاعد استخدام القوات الحكومية اليمنية للطائرات المسيّرة في استهداف مواقع وتحركات الحوثيين، إذ شهدت الأسابيع الأخيرة نشر مشاهد لعمليات جوية استهدفت آليات وتعزيزات ومواقع تابعة للجماعة في عدد من الجبهات، بينها مأرب والجوف وحجة.