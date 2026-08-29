قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انفجارات وإطلاق نار في عاصمة النيجر .. ماذا يحدث ؟
القيادة المركزية الأمريكية: تغيير مسار 82 سفينة تجارية وتعطيل وتفتيش 5 سفن
الغربية: تحرك عاجل لفحص استغاثة رحمة عصام عقب نجاتها من سطو 4 ملثمين
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 29-8-2023
64.9% للحقوق وآداب موجه 60.1% 54.9% للخدمة الاجتماعية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026
دعاء قضاء الحاجة مع أذان الفجر.. أفضل الأدعية المستحبة للفرج وتيسير الأمور
سعر الذهب في الصاغة الآن
احذر تجاهلها.. علامات تستدعي تحديث عداد الكهرباء فورًا
صداع آخر اليوم.. هل السبب الهاتف أم قلة المياه أم التوتر؟.. التصرف الصحيح حال عدم وجود أعراض مقلقة
أول تعليق من رئيسة فنزويلا على أضخم صفقة نفط في العالم
قتـ.ل مسنة ونجلتها.. السائق المتهم : رفضت تدينى فلوس وشكيت فى سلوكها
تعرض المطربة رحمة عصام لهجوم من 4 ملثمين على طريق السنطة - زفتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤول أمريكي : واشنطن تسعى لدعم مجموعة العشرين للعقوبات ضد إيران

أمريكا وإيران
أمريكا وإيران
محمود نوفل

أكد مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن تسعى لضمان اتساق مواقف أعضاء مجموعة العشرين بشأن العقوبات على إيران.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن عقوبات إيران رسالة لدول العالم لا سيما مجموعة الـ20 بشأن ضرورة الالتزام بالعقوبات.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات إيرانية، مؤكدة أنها تأتي ضمن حملة أوسع لتجفيف موارد طهران العسكرية والمالية وتفكيك شبكات دعمها الإقليمي.


وأوضحت الخارجية الأمريكية، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية، أن العقوبات تستهدف مسؤولين عسكريين إيرانيين، إلى جانب شبكات شراء الأسلحة وجمع المعلومات المرتبطة بالحرس الثوري.

وقالت في بيان: "نستهدف الكيانات الإيرانية التي ساعدت في ضرب القوات الأمريكية وحلفائها"، مشددة على أنها "ستواصل العمل على تعطيل وتفكيك الأنشطة الإيرانية العسكرية والنووية".


وشملت الحزمة الجديدة شركات شحن ووسطاء متهمين بالتورط في نقل النفط الإيراني والتحايل على العقوبات الدولية لتمويل أنشطة النظام.

ودعت واشنطن المجتمع الدولي إلى مشاركة واشنطن في محاسبة المتورطين في دعم البرامج الإيرانية، محذرة من أن أي تسهيلات لطهران ستعرض أصحابها لإجراءات مماثلة.


من جانبه، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إطلاق ما وصفه بـ "حملة اقتصادية هجومية ضد الروابط المالية لإيران حول العالم" بهدف "قطع كافة الشرايين التي تمد نظامها بالحياة".

وقال بيسنت في تصريحات صحفية: "من يقفون معنا سيجنون ثمار شراكتنا، ومن يربطون مصيرهم بالنظام الإيراني عليهم أن يتوقعوا العزلة معه".

وأضاف: "لا أحد بمنأى عن العقوبات الأمريكية"، في إشارة إلى أن الإجراءات قد تطال أي دولة أو شركة تواصل تعاملاتها مع طهران.

الخزانة الأمريكية مجموعة العشرين العقوبات على إيران وزير الخزانة الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسنت شوقي توجه رسالة مؤثرة لزوجها محمد فراج

بسنت شوقي توجه رسالة مؤثرة لزوجها محمد فراج: انقذوا محمد الإنسان

حالة الطقس

الأرصاد: انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة.. وتوقعات بسقوط أمطار علي هذه المناطق

سعر الذهب

1300 جنيه نزول| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

التوقيت الشتوي

الساعة 12 تصبح 11 مساءً.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2026 في هذا الموعد

تنسيق الجامعات

53.5 % للتربية 64.9% للحقوق وآداب موجه 60.1% .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026

المعاش المبكر

وفقا للقانون 148.. الشروط القانونية للخروج المبكر على المعاش

الطماطم

ارتفاع مفاجئ.. الفلاحين: كيلو الطماطم يصل لـ 40 جنيها فى هذا الموعد

المتهمين

اتصالحوا بقسم الشرطة وخرجوا فضحوه والسر في خطيبته | علاقة صادمة بالإسكندرية

ترشيحاتنا

كرات اللحم

مختلف ولذيذ.. طريقة عمل ساندوتش كرات اللحم

نسرين طافش

نسرين طافش تبهر متابعيها بإطلالتها على النيل.. شاهد

المعتمر

جاي علشان أجوز بناتي وأسدد ديوني.. معتمر يبكي أمام الكعبة: الديون تعبتنى بقالي 50 سنة بسعى

بالصور

صداع آخر اليوم.. هل السبب الهاتف أم قلة المياه أم التوتر؟.. التصرف الصحيح حال عدم وجود أعراض مقلقة

صداع آخر اليوم.. هل السبب الهاتف أم قلة المياه أم التوتر؟
صداع آخر اليوم.. هل السبب الهاتف أم قلة المياه أم التوتر؟
صداع آخر اليوم.. هل السبب الهاتف أم قلة المياه أم التوتر؟

هل حبس البول يضر البروستاتا؟.. حقائق يجب أن يعرفها الرجال.. ماهي العلامات التي تستدعي الانتباه؟

هل حبس البول يضر البروستاتا؟
هل حبس البول يضر البروستاتا؟
هل حبس البول يضر البروستاتا؟

حطي السجق داخل الجلاش.. طريقة عمل وصفة مقرمشة تصلح للعشاء والعزومات

حطي السجق داخل الجلاش.. طريقة عمل وصفة مقرمشة تصلح للعشاء والعزومات
حطي السجق داخل الجلاش.. طريقة عمل وصفة مقرمشة تصلح للعشاء والعزومات
حطي السجق داخل الجلاش.. طريقة عمل وصفة مقرمشة تصلح للعشاء والعزومات

حطي المكرونة في قالب الكيك.. طريقة عمل أكلة بشكل جديد هتخطف العين

حطي المكرونة في قالب الكيك
حطي المكرونة في قالب الكيك
حطي المكرونة في قالب الكيك

فيديو

جزء من الفيديو

شباب يضايقون شابًا يرتدي الجلباب الصعيدي على كورنيش الإسكندرية| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

المزيد