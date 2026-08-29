ضبط سائق عطل الحركة المرورية وتعدي علي شخص بالسب في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بتعطيل الحركة المرورية والتعدى عليه بالسب بالقاهرة .

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها (سائق "لا يحمل رخصة قيادة – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية)، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لخلاف حول أولوية المرور وتعديه بالسب على القائم على التصوير لإعتراض الأخير على تعطيله الحركة المرورية وتم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية .