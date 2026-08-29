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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انقلاب سيارة على الصحراوي الشرقي بسوهاج وإصابة 5 من أسرة واحدة

ارشيفية
ارشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة؛ إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، بعد انفجار الإطار الأمامي الأيسر للسيارة؛ ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز أخميم، ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور تم الدفع بالقوات الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع أثناء سير سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي قادمة من محافظة أسيوط في اتجاه محافظة البحر الأحمر، قيادة شخص في العقد الخامس من العمر، ومقيم بمحافظة أسيوط، حيث انفجر الإطار الأمامي الأيسر للسيارة بشكل مفاجئ، ما تسبب في اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، وانحراف السيارة عن مسارها قبل أن تنقلب على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة باشتباه كسر في الحوض، إلى جانب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، كما أصيبت زوجته، في العقد الخامس من العمر، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما شملت الإصابات ثلاثة من أبنائهما، وجميعهم في العقد الثاني من العمر، حيث أصيب أحدهم بجرح قطعي في فروة الرأس، بينما أصيب الآخران بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما أفاد قائد السيارة بمضمون الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحادث.

كما تم رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة حركة السير إلى طبيعتها، بينما تواصل الجهات المختصة استكمال الفحص للوقوف على ملابسات الواقعة وأسبابها.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج انقلاب سيارة أخميم

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