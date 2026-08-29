السعة الكاملة.. غزل المحلة يوفر تذاكر مجانية للجماهير في مباراة الشرقية إنبي بالدوري

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس وليد خليل، توفير تذاكر مجانية لجماهير الفريق ، لحضور مباراة الفريق أمام الشرقية إنبي ، الثلاثاء المقبل على استاد غزل المحلة.

موعد صرف التذاكر

يبدأ صرف التذاكر يوم الاثنين في تمام الساعة ٦ مساءً وحتى الساعة ١٢ منتصف الليل، من شباك تذاكر استاد غزل المحلة، ويستمر صرف التذاكر دون حد أقصى وحتى الوصول إلى السعة الكاملة للإستاد، على أن يتم الحصول على التذاكر وفقًا للضوابط المعمول بها، ولحاملي بطاقات المشجع (Fan ID).

وناشد مجلس الإدارة جماهير غزل المحلة تقديم الدعم والمساندة الكاملة للفريق.