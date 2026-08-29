مرور ميداني على المراكز التكنولوجية بالشرقية لسرعة إنجاز الخدمات المؤداه للمواطنين

وجه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمراكز التكنولوجية، وسرعة إنجاز طلبات المواطنين، وتيسير الإجراءات وخاصة في ملفات التصالح في مخالفات البناء، رخص المحلات، والمتغيرات المكانية، وملف أملاك الدولة.

تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن والأحياء بمتابعة انتظام العمل داخل المراكز التكنولوجية، حيث شملت الجهود المبذولة متابعة معدلات الإنجاز في ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمواطنين، بجانب تقديم التوعية التعريفية بالمستندات والأوراق المطلوبة لإنهاء إجراءات التصالح ورخص المحلات بكل شفافية وسهولة، فضلاً عن متابعة سير العمل بملفات المتغيرات المكانية وأملاك الدولة لضمان الانضباط وتحقيق المستهدف المطلوب في كافة الخدمات.

أكد محافظ الشرقية استمرار وتكثيف المتابعة الميدانية الدورية لسير العمل بجميع المراكز التكنولوجية، مشددًا على أن الجهاز التنفيذي يضع راحة المواطنين وسرعة تلبية احتياجاتهم في مقدمة أولوياته لتخفيف العبء عن كاهلهم.