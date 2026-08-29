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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تكثيف حملات رفع الإشغالات والتعديات بجميع مراكز ومدن وأحياء الشرقية | صور

رفع اشغالات
رفع اشغالات
محمد الطحاوي

وجه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف الحملات الميدانية لرفع كافة الإشغالات والتعديات على الأرصفة وحرم الطريق، وتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن.

أكد محافظ الشرقية انه تواصل الأجهزة التنفيذية بمختلف المراكز والمدن والأحياء جهودها اليومية والميدانية لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشوارع والميادين، حيث شملت الحملات المكبرة المرور على الشوارع الحيوية لرفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمعوقات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات على الأرصفة وحرم الطريق، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وفتح الشوارع أمام المارة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

أشار محافظ الشرقية الي استمرار وتكثيف الحملات الميدانية اليومية لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط بجميع المراكز والمدن والأحياء، مشددًا على ضرورة الالتزام بخطوط التنظيم ومنع استغلال الأرصفة أو الطريق العام في غير تخصيصها، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وحفظ حقهم في استخدام الشوارع والأرصفة بصورة آمنة ومنظمة.

الشرقية محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء تكثيف الحملات الميدانية

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