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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أكرم القصاص: سيناء وقناة السويس جوهر تاريخ مصر.. ولدينا جيش قوى رشيد

أكرم القصاص
أكرم القصاص
محمود زيدان

أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص أن قناة السويس وشبه جزيرة سيناء تمثلان جوهر تاريخ مصر وقيمتها الوطنية القائمة على تضحيات المصريين، موضحًا أن الدولة اتخذت خطوات استراتيجية غير مسبوقة لربط سيناء بالوادي والدلتا، معتمدة على التنمية البشرية والقدرة العسكرية الرشيدة.

وأوضح القصاص، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل، في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»،  أن وجود المجتمعات البشرية هو الضمان الحقيقي للأمن والتنمية، قائلاً: "العمران أهم من البناء، فالبشر هم من يمنحون المكان روحه وقوته وقيمته، والمجتمعات هي التي تدافع عن نفسها". 

وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية بإنشاء شبكة الأنفاق والكباري والقطارات في وقت قياسي أسهمت في إنهاء عزلة سيناء وربطها بأواصر التنمية مع باقي محافظات الجمهورية.

وأضاف أن مصر تمتلك جيشاً قوياً ورشيداً قادرًا على حماية أراضيها ومكتسباتها، مؤكداً أنه جيش لا يهدد ولا يعتدي، لكنه يقف حائط صد منيعاً لحفظ الأمن القومي المصري.

أكرم القصاص جيش مصر أخبار وتقارير سيناء

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