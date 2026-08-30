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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورسعيد.. منافسات قوية في المسابقة الثقافية لأولمبياد الشركات

منافسات قوية في المسابقة الثقافية لأولمبياد الشركات
منافسات قوية في المسابقة الثقافية لأولمبياد الشركات
محمد الغزاوى

بدأ فعاليات المسابقة الثقافية في الأسئلة السياسة والاجتماعية والدينية والمعلومات العامة والتي تأتي ضمن فعاليات اولمبياد الشركات في دورتها الـ 59 حيث استضاف المسابقة نادي حاويات بورسعيد ويشرف عليها د. صلاح مختار مقرر اللجنة الثقافية وسط منافسات قوية بين فرق الشركات والهيئات المشاركة، حيث شهدت المسابقة إقامة عدد من المواجهات التي اتسمت بالندية وتقارب المستوى بين المشاركين .

 

منافسات قوية في المسابقة الثقافية لأولمبياد الشركات

وشهدت منافسات اليوم الأول النتائج التالية:
البنك المركزي 6 – 6 تصنيع البترول.
هيئة قناة السويس 20 – 19 كهرباء الإسكندرية.
مصر 999 21 – 20 السكك الحديدية.
شركة شمال سيناء للبترول 17 – 17 غزل المحلة.
الهيئة القومية للإنتاج الحربي 28 – 16 كهرباء جنوب الدلتا.
مياه القناة 28 – 20 بنك مصر.

وأكدت نتائج اليوم الأول قوة المنافسة، خاصة مع وجود أكثر من مواجهة انتهت بفارق نقطة واحدة، إلى جانب تعادلين، وهو ما يعكس التقارب الكبير في المستوى الثقافي بين الفرق المشاركة.

غزل المحلة يحقق الفوز في اليوم الثاني

وفي اليوم الثاني من منافسات المسابقة، واصل فريق غزل المحلة ظهوره القوي، ونجح في تحقيق الفوز على فريق البنك المركزي، ليضيف انتصارًا جديدًا إلى مشواره في المنافسات، بعدما كان قد تعادل في مباراته الأولى أمام شركة شمال سيناء للبترول.
 

وتأتي المسابقة الثقافية كإحدى الفعاليات المهمة المصاحبة لبطولة الشركات، في إطار الاهتمام بتوسيع قاعدة الأنشطة لتشمل الجوانب الثقافية والفكرية إلى جانب المنافسات الرياضية، بما يؤكد أن البطولة لا تقتصر على الرياضة فقط، وإنما تمثل تجمعًا متكاملًا للعاملين بالشركات والهيئات والمؤسسات المصرية.

وتتواصل منافسات المسابقة خلال الأيام المقبلة، وسط ترقب لمزيد من المواجهات والنتائج التي ستحدد الفرق الأكثر حصدًا للنقاط في طريق المنافسة على المراكز الأولى.

بورسعيد محافظة بورسعيد بطولة الشركات اولمبياد الشركات

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