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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مونيا بطلة الحاج متولي تكشف اسمها الحقيقي وسر تغييره| فيديو

مونيا
مونيا

كشفت الفنانة مونيا عن اسمها الحقيقي، ودور الراحل بليغ حمدي في اختياره، ورحلتها مع الغناء منذ سن صغيرة. 

 

 

وقالت مونيا في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن اسمها الحقيقي “إيمان"، واختار لها الراحل بليغ حمدي اسمها الحالي مراهنا على أن يكون سر نجاحها في مجال الفن. 

 

قالت الفنانة مونيا، بطلة مسلسل الحاج متولي، إنها كانت حريصة على متابعة الحلقات الأخيرة من مسلسل "جعفر العمدة"، لسبب مفاجئ.

 

وأوضحت مونيا في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أنها كانت تنتظر مشاهدة نهاية جعفر العمدة، وإذا كانت ستتغير أو يضاف لها مثلما حدث معهم في مسلسل عائلة الحاج متولي. 

 

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وكشفت مونيا في تصريحاتها، أنه أثناء تصوير مسلسل عائلة الحاج متولي، صدرت أوامر من جهات عليا بضرورة إضافة مشهد جمع بين نور الشريف وابنه سعيد "مصطفى شعبان" يتحدث فيه عن ندمه على الزواج المتكرر. 

 

وأكدت مونيا أن المنتج والفنان نور الشريف كانا معترضين على هذه الإضافة، ولكنهما اضطرا إلى تصوير هذا المشهد لكي يتمكنا من عرض العمل. 

 

حلت الفنانة مونيا ضيفة على موقع صدى البلد، للحديث عن مشوارها الفني، وكواليس مشاركتها في مسلسل عائلة الحاج متولي، والدروس التي تعلمتها من الفنان الراحل نور الشريف. 

 

وتحدثت مونيا عن مسيرتها كمغنية ومدربة ودكتورة بأكاديمية الفنون، وكان بصحبتها مجموعة من المواهب الغنائية والتمثيلية الشابة التي اكتشفتها عبر ورش المسرح الغنائي. 

مونيا بطلة الحاج متولي الفنانة مونيا مجال الفن بليغ حمدي

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