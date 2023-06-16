كان نفسي أبقى عروسة.. مونيا تكشف عن وفاة حبيبها الأول: ابني بلغني الخبر

كشفت الفنانة مونيا في لقاء خاص مع موقع صدى البلد، عن صدمتها حينما علمت بوفاة حبيبها الأول بشكل مفاجيء من ابنها، أثناء البحث عنه في محاولة منه لمساعدة والدته.

وقالت مونيا في تصريحات خاصة، إنها بعدما وجهت رسالة لحبيبها الأول عبر إحدى البرامج التلفزيونية للعودة إليها، وكانت تنتظر أن يستجيب لها، فوجئت بخبر صادم.

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حاول نجل مونيا مساعدتها للوصول إلى الشخص المجهول، ليعلم من خلال السوشيال ميديا أنه توفي منذ عامين، لتنهار في البكاء، وتقول إنها تركته من أجل الفن ولكنها حاليا تشعر بأنها “كانت غبية”.

وكشفت مونيا عن استعدادها للزواج مرة أخرى، وأنها كانت تشعر بأنها سترتدي فستان زفاف قريبا، مع الشخص الذي مازالت تحبه منذ سنوات طويلة ولكن القدر لم يمهلهما الفرصة.

حلت الفنانة مونيا ضيفة على موقع صدى البلد، للحديث عن مشوارها الفني، وكواليس مشاركتها في مسلسل عائلة الحاج متولي، والدروس التي تعلمتها من الفنان الراحل نور الشريف.

وتحدثت مونيا عن مسيرتها كمغنية ومدربة ودكتورة بأكاديمية الفنون، وكان بصحبتها مجموعة من المواهب الغنائية والتمثيلية الشابة التي اكتشفتها عبر ورش المسرح الغنائي.

حلت الفنانة مونيا بطلة مسلسل عائلة الحاج متولي، ضيفة برنامج “قعدة ستات” المذاع على شاشة “القاهرة اليوم”، وكشفت الكثير من التفاصيل والأسرار عن حياتها الشخصية والمهنية منذ أيام.

وقالت مونيا خلال لقائها مع الإعلامية مروة صبري في برنامج “قعدة ستات”، إنها تتمنى العودة لحب حياتها الذي وقف بجانبها كثيرًا قبل زواجها من والد أولادها، قائلة: لو ولادي وافقوا أتجوزه أنا هوافق اتجوزه، مش قادرة أقول كان بيعمل عشاني إيه، كان بيخاف عليا جدا ولما بعمل حفلة عنده استعداد يأمني أنا وعيلتي وأهلي.