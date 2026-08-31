موعد مباراة منتخب مصر وتونس في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية للكرة الطائرة

يستعد منتخب مصر للكرة الطائرة للسيدات لمواجهة قوية أمام منافسه تونس، يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في كينيا.

وحقق منتخب مصر لكرة الطائرة للسيدات الفوز على نظيره بوروندي بثلاثة أشواط دون رد، في مباراة دور الـ16، ليحجز الفراعنة بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي ويواصلون مشوار المنافسة على اللقب القاري.

وتأهل منتخب تونس لدور ربع نهائي بطولة الأمم الأفريقية بعد الفوز على نظيره مالي في دور الـ 16 من البطولة.



مصر تبحث عن اللقب وبطاقة أولمبياد 2028

وتحظى البطولة بأهمية كبيرة، باعتبارها مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، حيث يحجز المنتخب المتوج باللقب الأفريقي بطاقة التأهل المباشر إلى منافسات الكرة الطائرة في الدورة الأولمبية.

وكان المنتخب المصري قد قدم مشوارًا مميزًا في دور المجموعات، بعدما تصدر المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة، عقب تحقيقه الفوز على منتخبات أوغندا والسنغال وبوركينا فاسو، ليؤكد جاهزيته للمنافسة في الأدوار الإقصائية.

قائمة بعثة منتخب مصر

وتضم بعثة منتخب مصر في البطولة الدكتور حمدي نور الدين منصور رئيس البعثة وعضو مجلس الإدارة، والكابتن عماد الدين محمد نوار المدير الفني، والكابتن أحمد سعد الدين أبو العطا المدرب العام، والكابتن عبد الرحمن إبراهيم حسين المحلل التقني، والدكتورة سمية ناجح عبد العزيز أخصائية العلاج الطبيعي، والكابتن إيهاب حسين عبد المنعم المدير الإداري.

وتضم قائمة اللاعبات كلًا من: دانة أحمد شوقي، سارة أحمد أمين، ندى وليد عيسى، آية خالد محمد، مي محمود عبد المجيد، حبيبة محمد زعتر، نور الله ياسين أمين، مريم محمد متولي، تقى الله مدحت عيسى، داليا أشرف مرشدي، ندى وليد مرجان، ندى حسام الدين معوض، دعاء محمد عبد الغني، وزينة تامر العلمي.

ويواصل منتخب مصر مشواره في البطولة بطموحات كبيرة، بحثًا عن الوصول إلى الأدوار النهائية والمنافسة على التتويج باللقب الأفريقي، إلى جانب تحقيق الحلم الأكبر بحجز بطاقة التأهل المباشر إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.