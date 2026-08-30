بعد وفاتها بأزمة قلبية مفاجئة.. لميس الحديدي تنعى ياسمين ابنة نجلاء فتحي

نعت الإعلامية لميس الحديدي، ياسمين سيف أبو النجا، الابنة الوحيدة للفنانة نجلاء فتحي، بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة، معربة عن تعازيها ومواساتها لوالدتها ووالدها سيف أبو النجا.

وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ الفنانة نجلاء فتحي فُجعت بوفاة ابنتها ياسمين، موضحة أن الابنة كانت تعاني منذ ولادتها من مرض في القلب، إذ وُلدت بثقب في القلب، وأن نجلاء فتحي كرّست حياتها لابنتها، وظلت إلى جوارها طوال السنوات الأخيرة.

وأشارت إلى أن سيف أبو النجا نشر عبر صفحته منشورًا أعلن فيه وفاة ابنته، وكتب: «توفيت لرحمة الله نور عيني ابنتي الغالية ياسمين سيف أبو النجا»، لافتة إلى أن المعلومات المتداولة تشير إلى تعرض ياسمين لأزمة قلبية مفاجئة توفيت عقبها.

وأضافت لميس الحديدي أن نجلاء فتحي كانت تقضي أيامها وسنواتها الأخيرة مع ابنتها ياسمين وحفيدتها، موضحة أن ياسمين كانت لديها ابنة صغيرة، وأن حياة الفنانة الكبيرة كانت تدور حول ابنتها وحفيدتها.

وأوضحت أن مراسم دفن ياسمين سيف أبو النجا أُقيمت عقب صلاة العشاء، معربة عن دعائها لها بالرحمة، ومواساتها للفنانة نجلاء فتحي ووالدها سيف أبو النجا في هذا المصاب.

وأكدت لميس الحديدي أن فقدان الابن من أصعب ما يمكن أن يمر به الإنسان، قائلة إن الابن يكون أعز ما يملك الإنسان، داعية الله أن يرحم ياسمين وأن يربط على قلب والدتها نجلاء فتحي ووالدها سيف أبو النجا.

وقدمت الإعلامية لميس الحديدي خالص تعازيها إلى الفنانة نجلاء فتحي وأسرة الراحلة، قائلة: «ربنا يرحمك يا ياسمين».