رفع 725 طنًا من بؤر المخلفات والتراكمات في يوم واحد بمراكز ومدن الغربية

أعلنت محافظة الغربية عن رفع 725 طنًا من بؤر المخلفات والتراكمات في يوم واحد بمراكز ومدن وأحياء المحافظة.

جاء ذلك خلال متابعة الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية - حسب بيان عن المحافظة اليوم الاثنين - أعمال رفع بؤر المخلفات والتراكمات بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك ضمن المتابعة اليومية لمنظومة النظافة، وتنفيذ خطة المحافظة المستمرة لرفع كفاءة أعمال النظافة وتحسين البيئة والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين.

وأفاد البيان أن الأعمال المنفذة اليوم أسفرت عن رفع إجمالي 725 طنًا من بؤر المخلفات والتراكمات، حيث تم رفع 140 طنًا بمركز ومدينة كفر الزيات، و110 أطنان بحي أول المحلة الكبرى، و80 طنًا بحي ثان المحلة الكبرى، و65 طنًا بحي ثان طنطا، و60 طنًا بكل من مركز طنطا ومركز ومدينة قطور.

كما شملت الأعمال رفع 45 طنًا بمركز ومدينة زفتى، و40 طنًا بكل من مركزي بسيون والسنطة، و30 طنًا بكل من حي أول طنطا ومركز ومدينة سمنود، و25 طنًا بمركز ومدينة المحلة الكبرى، وذلك ضمن خطة العمل اليومية للتعامل مع بؤر المخلفات والتراكمات ورفعها أولًا بأول بمختلف أنحاء المحافظة.

وأكد محافظ الغربية على مواصلة حملات النظافة المكثفة بجميع المراكز والمدن والأحياء، مع المتابعة المستمرة لأداء الوحدات المحلية، وسرعة التعامل مع بؤر المخلفات والتراكمات، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة العامة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي للمحافظة.