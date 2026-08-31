قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد علي الحجار يكشف أسرار عائلته: كل إخواتي موهوبين.. ومش هبقى نسخة من والدي | فيديو
أسعار الذهب الآن في مصر
بعد تصرّف مفاجئ من الأم | قرار عاجل بشأن المتهم بالتعدى على والدته بالإسكندرية
لولاه كان الزمالك هيستقبل أهداف كتيرة.. إعلامي يتغني بالمهدي سليمان
وزير الطيران: لا نريد زيادة رسوم الخدمات بما يضعف تنافسية السياحة المصرية
بقرار من السيد البدوي | تعيين مجدي ملك مساعدًا لرئيس الوفد
وزير الطيران المدني: نستهدف التشغيل الكامل للمبنى الجديد بمطار القاهرة خلال 4 سنوات
برضه صوته نشاز | تعليق صادم لـ طارق الشناوي رغم الصلح مع مصطفى كامل
بيراميدز يخطف فوزًا ثمينًا أمام المصري بهدف أحمد سامي في الدوري
مهند لاشين رجل مباراة بيراميدز والمصري
ممثلة الصحة العالمية بالكونغو الديمقراطية : موقف انتشار إيبولا لا يدعو للتفاؤل
سيف أبو النجا: أنا ونجلاء فتحي انهارنا بعد وفاة بنتنا ياسمين.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في زيارة ميدانية.. نائب محافظ المنيا يلتقي مساعد وزير الأوقاف لبحث تطوير منطقة البهنسا الأثرية

نائب محافظ المنيا خلال الجوله
نائب محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

التقى الدكتور محمد جبر، نائب محافظ المنيا، خلال زيارة ميدانية لمنطقة البهنسا الأثرية، اللواء محمد العراقي، مساعد وزير الأوقاف للشئون الهندسية، واللواء أحمد علي مهني، مساعد مدير إدارة الأشغال العسكرية، ووفد من الهيئة الهندسية، و الآثار الإسلامية، لبحث سبل تطوير المنطقة ورفع كفاءة الخدمات والمرافق بها، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير المناطق الأثرية والتاريخية وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والدينية، بحضور الدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بالمحافظة، والمهندسة إكرام محمود، رئيس مركز ومدينة بني مزار.

وتضمنت الزيارة تفقد عدد من المواقع بمنطقة البهنسا، والوقوف على احتياجاتها من أعمال التطوير ورفع الكفاءة، إلى جانب مناقشة الرؤى والمقترحات اللازمة لإعداد تصور متكامل يراعي الطبيعة التاريخية والأثرية للمنطقة، ويأخذ في الاعتبار آراء ومقترحات الأهالي من خلال حوار تشاوري، بما يضمن الحفاظ على هويتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بها، وتعزيز قدرتها على استقبال الزائرين.

وتأتي الزيارة في إطار التنسيق بين محافظة المنيا ووزارة الأوقاف والهيئة الهندسية  والجهات المعنية، لإعداد خطة متكاملة لتطوير منطقة البهنسا، بما يسهم في الحفاظ على مقوماتها التاريخية والدينية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزائرين، وتعظيم الاستفادة من مكانتها كأحد المقاصد الأثرية والسياحية المهمة بالمحافظة.
 

المنيا محافظ المنيا نائب محافظ المنيا البهنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني برقم الجلوس .. ترقبوها هنا

اسعار السلع

توجيه رئاسي عاجل.. أسعار السلع الجديدة بدءاً من 10 سبتمبر

سيف أبو النجا فى جنازة ابنته ياسمين

أحدث ظهور للفنان سيف أبو النجا بجنازة ابنته متكئا على عكاز

الحكم محمد معروف

رد فعل مفاجئ من محمد معروف على واقعة مباراة الأهلي وزد

موعد نهاية الصيف

انخفاض درجات الحرارة.. موعد انتهاء الصيف 2026 رسمياً

أرشيفية

مصدر يوضح سبب دوي الانفجار القوي بأكتوبر والشيخ زايد وحدائق الأهرام

حمزة عبد الكريم

برشلونة يحسم موقفه من حمزة عبد الكريم .. مفاجأة بشأن الإعارة وتجديد العقد

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا هاما لجماهير الزمالك بعد الفوز علي السويس بتروجت

الزمالك و بتروجيت

أمير هشام عن فوز الزمالك على السويس بتروجيت : حالفه الحظ إلى أبعد درجة

الدوري المصري

لجنة الحكام تكشف الحالات التحكيمية المثيرة للجدل في الجولة الثانية من الدوري

بالصور

زلزال إداري يضرب فولكس فاجن.. مستقبل آلاف الوظائف على المحك

فولكسفاجن
فولكسفاجن
فولكسفاجن

بعد 15 عامًا من فيرتيجو.. أحمد مراد يعود للدراما بمسلسل الفلكي مع أحمد مكي

بعد 15 عامًا من «فيرتيجو».. أحمد مراد يعود للدراما مع أحمد مكي.. ناقد فني يكشف سر انتظار الجمهور لـ«الفلكي»
بعد 15 عامًا من «فيرتيجو».. أحمد مراد يعود للدراما مع أحمد مكي.. ناقد فني يكشف سر انتظار الجمهور لـ«الفلكي»
بعد 15 عامًا من «فيرتيجو».. أحمد مراد يعود للدراما مع أحمد مكي.. ناقد فني يكشف سر انتظار الجمهور لـ«الفلكي»

بعد إعلان خطبتهما.. كيف بدأت قصة زينة أشرف عبدالباقي وألكسندر ألين؟

زينة أشرف عبد الباقى وألكسندر ألين
زينة أشرف عبد الباقى وألكسندر ألين
زينة أشرف عبد الباقى وألكسندر ألين

ماذا يحدث لجسم الطفل عند الرضاعة الطبيعية والتلامس الجلدي.. خبيرة تكشف

ماذا يحدث لجسم الطفل عند أول رضاعة؟
ماذا يحدث لجسم الطفل عند أول رضاعة؟
ماذا يحدث لجسم الطفل عند أول رضاعة؟

فيديو

احمد علي الحجار مع تقى الجيزاوي

أحمد علي الحجار يكشف أسرار عائلته: كل إخواتي موهوبين.. ومش هبقى نسخة من والدي | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد - استاذ مشارك إدارة الأعمال- كليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب : حين يصبح الذكاء الاصطناعي بائعًا .. هل نثق في آلة تعرف ماذا نريد؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب : تكنولوجيا الملايين لجمع الملاليم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

المزيد