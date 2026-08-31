في زيارة ميدانية.. نائب محافظ المنيا يلتقي مساعد وزير الأوقاف لبحث تطوير منطقة البهنسا الأثرية

التقى الدكتور محمد جبر، نائب محافظ المنيا، خلال زيارة ميدانية لمنطقة البهنسا الأثرية، اللواء محمد العراقي، مساعد وزير الأوقاف للشئون الهندسية، واللواء أحمد علي مهني، مساعد مدير إدارة الأشغال العسكرية، ووفد من الهيئة الهندسية، و الآثار الإسلامية، لبحث سبل تطوير المنطقة ورفع كفاءة الخدمات والمرافق بها، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير المناطق الأثرية والتاريخية وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والدينية، بحضور الدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بالمحافظة، والمهندسة إكرام محمود، رئيس مركز ومدينة بني مزار.

وتضمنت الزيارة تفقد عدد من المواقع بمنطقة البهنسا، والوقوف على احتياجاتها من أعمال التطوير ورفع الكفاءة، إلى جانب مناقشة الرؤى والمقترحات اللازمة لإعداد تصور متكامل يراعي الطبيعة التاريخية والأثرية للمنطقة، ويأخذ في الاعتبار آراء ومقترحات الأهالي من خلال حوار تشاوري، بما يضمن الحفاظ على هويتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بها، وتعزيز قدرتها على استقبال الزائرين.

وتأتي الزيارة في إطار التنسيق بين محافظة المنيا ووزارة الأوقاف والهيئة الهندسية والجهات المعنية، لإعداد خطة متكاملة لتطوير منطقة البهنسا، بما يسهم في الحفاظ على مقوماتها التاريخية والدينية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزائرين، وتعظيم الاستفادة من مكانتها كأحد المقاصد الأثرية والسياحية المهمة بالمحافظة.

