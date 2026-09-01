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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من مضيق هرمز إلى القواعد الأمريكية.. كيف تتطور المواجهة الأمريكية مع إيران؟

مضيق هرمز
مضيق هرمز
عبد الخالق صلاح

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، إن مضيق هرمز يمثل محورًا مهمًا في الصراع بين إيران والولايات المتحدة، نظرًا لدوره في حركة النقل والملاحة، مشيرًا إلى أن الحديث عن زراعة ألغام بحرية في المضيق يضيف بُعدًا خطيرًا إلى التطورات الحالية.

وأضاف عادل العمدة، خلال لقائه مع أحمد دياب ومحمد جوهر ببرنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك مفاوضات تجري في الخفاء بمشاركة دول معنية، بينها باكستان وسلطنة عمان وقطر، بهدف تهدئة الأوضاع، خاصة أن ما يحدث في مضيق هرمز له تداعيات اقتصادية عالمية وإقليمية.

وأوضح أن الصراع لا يقتصر على الجانب العسكري، بل يشهد تصاعدًا في استخدام الأدوات الاقتصادية للضغط على إيران، بالتزامن مع استهداف قواعد ومصالح أمريكية في عدد من الدول العربية، مشيرًا إلى أن الرد الإيراني شمل ضربات في الإمارات واستهداف قواعد أمريكية في الأردن.

وأشار اللواء عادل العمدة إلى امتلاك المفاوض الإيراني خبرات طويلة في التعامل مع الأزمات، موضحًا أن التركيبة الداخلية للقوات الإيرانية، وعلى رأسها الحرس الثوري والبسيج، تمنح طهران قدرات على التعامل مع أزمات ممتدة. 

مضيق هرمز إيران أحمد دياب

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