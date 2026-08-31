واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك انطلاقته القوية في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما حسم مواجهة بتروجت لصالحه بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وبيراميدز

وتمكن الفريق الأبيض من تحقيق انتصاره الثاني على التوالي، ليضيف ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده، بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط، ليصعد إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، ويقلص الفارق مع بيراميدز المتصدر إلى نقطتين فقط.

ويواصل بيراميدز فرض سيطرته على قمة المسابقة، بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي، عقب تغلبه على المصري البورسعيدي بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط ويحافظ على العلامة الكاملة.

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات الجولة الثالثة، نجح البنك الأهلي في تسجيل أول انتصاراته هذا الموسم، بعدما تفوق على بترول أسيوط بهدف نظيف، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة.

وتتواصل منافسات الجولة الثالثة خلال الأيام المقبلة، وسط ترقب لمزيد من التغييرات في جدول الترتيب، خاصة مع وجود عدد من المباريات المؤجلة.

وتتجه الأنظار إلى مواجهة الأهلي وسموحة، المقرر إقامتها في الثامنة مساء الخميس المقبل، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر لتحقيق انتصار جديد ومواصلة المنافسة على صدارة جدول الدوري، بينما يبحث سموحة عن حصد نقاطه كاملة لتحسين موقفه في المسابقة.



وجاء جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:

بيراميدز: 9 نقاط (3 مباريات)

الزمالك: 7 نقاط (3 مباريات)

الأهلي: 6 نقاط (مباراتان)

طلائع الجيش: 6 نقاط (مباراتان)

المصري: 6 نقاط (3 مباريات)

مودرن سبورت: 4 نقاط (مباراتان)

وادي دجلة: 4 نقاط (مباراتان)

القناة: 4 نقاط (مباراتان)

سيراميكا كليوباترا: 3 نقاط (مباراتان)

أبو قير للأسمدة: 3 نقاط (مباراتان)

البنك الأهلي: 3 نقاط (3 مباريات)

الجونة: نقطتان (مباراتان)

بترول أسيوط: نقطتان (3 مباريات)

سموحة: نقطة واحدة (مباراتان)

الاتحاد السكندري: نقطة واحدة (مباراتان)

زد إف سي: نقطة واحدة (مباراتان)

السويس بتروجت: نقطة واحدة (3 مباريات)

المقاولون العرب: 0 نقاط (مباراتان)

الشرقية إنبي: 0 نقاط (مباراتان)

غزل المحلة: 0 نقاط (مباراتان)

