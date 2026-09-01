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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لتخفيف الأعباء عن الأسر .. انطلاق معارض أهلًا مدارس بالأقصر بتخفيضات 40%

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

تحت رعاية المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، تنطلق غدًا الأربعاء ، فعاليات معارض «أهلًا مدارس» بعدد من مراكز ومدن المحافظة، لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية والزي والحقائب بأسعار مخفضة، بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

تتضمن فعاليات «أهلًا مدارس» إقامة نقاط بيع في عدة مواقع بمختلف أنحاء المحافظة، وهي:

مدينة الأقصر: ساحة أبي الحجاج بالأقصر.

مدينة إسنا: أمام السجل المدني الجديد.

مركز الطود: بجوار المدينة الشبابية الدولية.

الكرنك الجديدة: بجوار مجمع المدارس والشهر العقاري.

الضبعية: ساحة نجع العمارة.

أرمنت: أرمنت البوابات بجوار مسجد الرحمن.

وتوفر المعارض مختلف الأدوات والمستلزمات المدرسية بأسعار تنافسية، مع تخفيضات تصل إلى 40%، بما يتيح لأولياء الأمور توفير احتياجات أبنائهم استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

كما تقيم مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، بالتنسيق مع الغرفة التجارية، معرضًا  بمدينة إسنا فى شارع أحمد عرابي ، وأمام محطة السكة الحديد بمدينة الأقصر، بتخفيضات تصل إلى 35% ، اعتبارًا من الساعة الثامنة مساءً غدا الأربعاء ، لتوفير المستلزمات المدرسية بتخفيضات تصل إلى 35%.

ووجه محافظ الأقصر الجهات المعنية بمتابعة المعارض والتأكد من توافر المستلزمات المدرسية بالكميات الكافية، والالتزام بالأسعار المعلنة وجودة المنتجات، بما يحقق الهدف من إقامة هذه المعارض ويضمن استفادة المواطنين منها.

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