توفير 60 خط سيرفيس جديد للربط بين قنا الأم وقنا الجديدة

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، توفير 60 خط سيرفيس جديد، للربط بين مدينة قنا الأم ومدينة قنا الجديدة، في إطار خطة المحافظة لتسهيل حركة التنقل وخدمة التوسعات العمرانية الجديدة.

وأشار محافظ قنا، إلى أن هذه الخطوط الجديدة ستسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والطلاب وربط المدينتين بشكل كامل، لا سيما مع قرب افتتاح مستشفى قنا الجديدة، والتي تعد صرحًا طبيًا كبيرًا سيخدم الأهالى.

وأوضح الببلاوي، بأن السيارات الجديدة تم وضعها على 3 خطوط لربط مدينة قنا الأم، بقنا الجديدة، لتغطية كافة الأحياء والمناطق السكنية الحيوية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين المترددين عليها يوميًا.

وشدد محافظ قنا، على أنه تم التنسيق مع إدارة المرور ومباحث المرور، وإدارة المواقف، ووضع مسارات واضحة تضمن انتظام الخدمة، مؤكدًا تكثيف الحملات المرورية المفاجئة على مدار الساعة لضمان التزام السائقين التام بخطوط السير المحددة والتعريفة المقررة، مع تطبيق عقوبات صارمة ورادعة تشمل سحب الترخيص وغرامات مالية فورية لكل من يحاول استغلال الركاب أو تجزئة خطوط السير.

وأضاف الببلاوي، بأن توفير خطوط السير الجديدة يأتي في إطار استراتيجية محافظة قنا التنموية الهادفة إلى مواكبة التوسع العمراني، ودعم شبكة الطرق والمواصلات بين المدن الأم والمجتمعات العمرانية الحديثة، وتلبيةً لاحتياجات المواطنين المتزايدة، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وجهود التنقل عن كاهل الأهالي.