حبس صانعة محتوى نشرت مقاطع فيديو خادشة للحياء بالشروق

قررت جهات التحقيق حبس صانعة محتوى لقيامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي بالشروق.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، وبحوزتها هاتفي محمول، وبفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي، بالإضافة إلى مبالغ مالية «محلية وأجنبية».

وبمواجهتها؛ اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، واتُخذت الإجراءات القانونية.