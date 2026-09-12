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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سر جديد في واتساب.. ميزة قادمة تمنع الوصول إلى محادثاتك من أي جهاز آخر

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

يعمل تطبيق واتساب على تطوير نسخة محسنة من ميزة خصوصية الدردشة المتقدمة Advanced Chat Privacy، مع تغيير اسمها لتجنب الالتباس بين المستخدمين، وإضافة مستوى جديد من الحماية يتيح تقييد بعض المحادثات لتصبح متاحة فقط على الهاتف المحمول الأساسي للمستخدم.

ومن شأن الميزة الجديدة أن تجعل الوصول إلى المحادثات المقيدة عبر الأجهزة المرتبطة أكثر صعوبة، مع الاحتفاظ بجميع أدوات الحماية التي توفرها ميزة خصوصية الدردشة المتقدمة حاليا.

ميزة تم طرحها خلال العام الماضي
 

كانت واتساب قد طرحت العام الماضي ميزة خصوصية الدردشة المتقدمة كطبقة اختيارية إضافية من الخصوصية، يمكن للمستخدم تفعيلها في محادثات محددة.

وتتيح الميزة للمستخدمين منع المشاركين الآخرين في المحادثة من تصدير محتوى الدردشة، كما تمنع الوسائط من الحفظ تلقائيا في معرض الصور على الجهاز.

واتساب 

كذلك، تمنع الميزة المستخدمين من استخدام Meta AI للتفاعل مع الرسائل الموجودة في هذه المحادثات.

ويعرض واتساب رسالة نظام داخل نافذة الدردشة عندما يقوم أي شخص بتغيير إعدادات الخصوصية، بحيث يعرف جميع المشاركين أن مستوى الخصوصية الخاص بالمحادثة قد تغير.

واتساب يختبر الآن ميزة جديدة باسم الدردشة المقيدة
 

كانت واتساب قد وصفت خصوصية الدردشة المتقدمة بأنها إصدار أولي من نظام الحماية، مع الإشارة إلى إمكانية إضافة المزيد من القدرات مستقبلا.

والآن، تعمل الشركة على تطوير نسخة محسنة من الميزة، إلى جانب تقديم اسم جديد هو الدردشة المقيدة أو Restricted Chat.

ووفقا لما تم رصده في الإصدار التجريبي من واتساب على أندرويد رقم 2.26.36.5 والمتاح عبر متجر Google Play، تختبر واتساب الميزة الجديدة التي تعتمد على أدوات خصوصية الدردشة المتقدمة وتضيف إليها مستوى إضافيا من التحكم.

ويبدو أن تغيير الاسم يستهدف أيضا إزالة سوء فهم كان لدى بعض المستخدمين، إذ اعتقد البعض سابقا أن المحادثات التي لا تستخدم خصوصية الدردشة المتقدمة تكون أقل أمانا، أما الاسم الجديد فيوضح بشكل أكبر أن الأمر يتعلق بتقييد محادثة معينة، وليس تصنيف المحادثات الأخرى على أنها غير آمنة.

ماذا تضيف الدردشة المقيدة؟
 

أبرز إضافة في الميزة الجديدة تتمثل في تقييد المحادثة على الهاتف المحمول الأساسي للمستخدم.

وعند تفعيل الدردشة المقيدة، لن يتمكن المستخدم من الوصول إلى المحادثة المقيدة إلا من خلال هاتفه الأساسي.

وبالتالي، لن يقوم واتساب بمزامنة هذه المحادثات مع الأجهزة المرتبطة بالحساب، ما يعني أنها لن تظهر على واتساب ويب أو على الهواتف والأجهزة المحمولة الأخرى المرتبطة بالحساب.

وبعبارة أخرى، حتى إذا قام المستخدم بربط حسابه بجهاز ثان، فلن يتمكن من الوصول إلى المحادثة المقيدة من ذلك الجهاز، إذ ستظل المحادثة محفوظة ومتاحة على الهاتف الأساسي فقط.

وتظل الميزة اختيارية بالكامل، بحيث يستطيع المستخدم تحديد المحادثات التي يرغب في تقييدها.

واتساب الأجهزة المرتبطة خصوصية الدردشة المتقدمة الدردشة المقيدة

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