ضبط عاطل بتهمة سرقة بطارية سياره في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من سرقة بطارية سيارته حال توقفها بأحد الشوارع بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد مالك السيارة (كهربائى – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 31 أغسطس المنقضى اكتشف سرقة بطارية سيارته حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم .

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "الظاهر بمقطع الفيديو"(عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وضبط بحوزته (بطارية السيارة "المستولى عليها")، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.