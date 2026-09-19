تحصين 110 ألف و832 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تحصين 110 آلاف و832 رأس ماشية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ضمن أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، في إطار جهود الدولة للوقاية من الأمراض الوبائية والحفاظ على الثروة الحيوانية.

وشدد المحافظ على أهمية مواصلة وتكثيف أعمال التحصين والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المربين بمختلف القرى والنجوع، مع تعزيز حملات التوعية بأهمية التحصين الدوري والالتزام بالإجراءات الوقائية، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض الوبائية.

وأوضح الدكتور رمضان توفيق، مدير مديرية الطب البيطري ، أن إجمالي الحيوانات التي جرى تحصينها حتى الآن ضمن الحملة بلغ 110 آلاف و832 رأس ماشية، بواقع 44 ألفًا و911 رأسًا من الأبقار، و8 آلاف و589 رأسًا من الجاموس، و57 ألفًا و286 رأسًا من الأغنام، و46 رأسًا من الماعز.

وأضاف أن الفرق البيطرية تواصل تنفيذ أعمال الحملة من خلال الوحدات والإدارات البيطرية بمختلف مراكز المحافظة، إلى جانب المرور الميداني على المزارعين ومنازل المربين، للتوعية بأهمية التحصين، وتسجيل وترقيم الحيوانات المستهدفة، والتأكد من حصولها على التحصينات المقررة، بما يدعم جهود الحفاظ على الثروة الحيوانية والوقاية من الأمراض الوبائية.