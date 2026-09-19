ضبط 3 أطنان سلع ودقيق مدعم وأعلاف ومواد غذائية مجهولة المصدر بالمنيا

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود ومنافذ صرف السلع التموينية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والضوابط التموينية، ومراجعة جودة وصلاحية السلع المعروضة، والتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات الرقابية بمركز المنيا أسفرت عن تحرير 269 مخالفة تموينية متنوعة، شملت المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود والبدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، إلى جانب ضبط والتحفظ على كميات من السلع والمواد مجهولة المصدر وغير الصالحة للتداول، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية، تم تحرير 224 محضرًا لمخالفات تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ماكينة الصرف داخل المخبز، والغلق دون عذر مسبق، وعدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم تسليم بون صرف للمواطنين، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

كما أسفرت الحملات على الأسواق والمحال التجارية عن ضبط كميات من السلع والمواد مجهولة المصدر، شملت طن أعلاف، و750 كجم دقيق، و61 شيكارة سماد، و100 كجم أرز، وطن ردة، و9 لفات عصير، و40 كرتونة منظفات، وكميات من السجائر، إلى جانب ضبط كميات من اللحوم البلدية في واقعة ذبح خارج المجازر الحكومية، وتحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية.

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية ومحطات الوقود، تم ضبط أسطوانة بوتاجاز منزلية مستخدمة في غير الأغراض المخصصة لها، فيما أسفرت الحملات على البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة عن تحرير محاضر لمخالفات تنوعت بين الغلق دون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بون صرف للمواطنين، مع استكمال الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات.

