الجيش الأمريكي يعلن مقتل 4 أشخاص باستهدافه قاربًا بمنطقة الكاريبي

أعلن الجيش الأمريكي مقتل 4 أشخاص في ضربة استهدفت قاربًا في منطقة البحر الكاريبي، قال إنه كان يستخدم في عمليات تهريب المخدرات.

وذكرت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي - في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها على موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي:" إن معلومات استخباراتية مؤكدة قد أشارت إلى أن القارب كان متورطًا بنشاط في تهريب المخدرات".

وكانت القيادة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق، تنفيذ عمليات مماثلة خلال الأشهر الماضية ضد قوارب قالت إنها تتحرك على طرق معروفة لتهريب المخدرات.

وبهذا الهجوم الأخير، يرتفع عدد القتلى جراء ضربات الجيش الأمريكي للقوارب إلى ما لا يقل عن 231 شخصا عبر 69 عملية، وذلك منذ أن بدأت إدارة الرئيس دونالد ترامب استهداف من تصفهم بـ "إرهابيي المخدرات" قبل نحو عام