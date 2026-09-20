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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أبو نوبة: انتصارات أكتوبر المجيدة جسدت قدرة المصريين على تجاوز التحديات

النائب محمود أبو نوبة
النائب محمود أبو نوبة

تقدم النائب محمود أبو نوبة، عضو مجلس النواب، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى المجيدة لانتصارات حرب أكتوبر، التي ستظل واحدة من أبرز صفحات التاريخ المصري والعربي.

وأكد النائب محمود أبو نوبة أن انتصارات أكتوبر المجيدة جسدت قدرة المصريين على تجاوز التحديات، وأثبتت أن الإرادة والعزيمة والتخطيط والعمل الجاد قادرة على تحقيق الانتصار مهما كانت صعوبة الظروف.

 ذكرى حرب أكتوبر لا تمثل مجرد مناسبة وطنية

وقال إن ذكرى حرب أكتوبر لا تمثل مجرد مناسبة وطنية، وإنما تظل درسًا متجددًا في التضحية والفداء والانتماء، ورسالة للأجيال الجديدة حول قيمة الوطن وضرورة الحفاظ على مقدراته ومؤسساته.

وأضاف النائب محمود أبو نوبة أن أبطال القوات المسلحة قدموا نموذجًا خالدًا في التضحية من أجل الوطن، مؤكدًا أن تضحيات شهداء مصر ستظل محل تقدير واعتزاز من الشعب المصري، وستبقى ذكراهم حاضرة في وجدان كل الأجيال.

ووجه عضو مجلس النواب التحية إلى رجال القوات المسلحة المصرية، مؤكدًا أن ما قدموه خلال حرب أكتوبر سيظل علامة مضيئة في تاريخ مصر، ومصدر إلهام لكل من يؤمن بأن حب الوطن والعمل من أجله مسئولية مشتركة.

واختتم النائب محمود أبو نوبة تهنئته، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار، وأن يوفق أبناء الوطن في مواصلة مسيرة البناء والتنمية، مستلهمين من انتصارات أكتوبر روح العزيمة والإصرار.

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