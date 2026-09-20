كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا تجاه البحر الشرقي

أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً مشتبهاً به باتجاه بحر الشرق (بحر اليابان) بعد ظهر اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، وفقاً للسلطات الكورية الجنوبية واليابانية.

وأفادت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية بعد الساعة الثالثة مساءً بقليل بتوقيت كوريا الجنوبية أن بيونج يانج أطلقت "قذيفة مجهولة الهوية"، وتقوم السلطات العسكرية بتحليل المواصفات التفصيلية للصاروخ.

كما أفاد خفر السواحل الياباني حوالي الساعة 3:04 مساءً يوم الأحد أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أطلقت صاروخاً باليستياً على الأرجح.

وبعد دقيقتين، أفادت الوكالة أن الصاروخ سقط بعد دقيقتين من إقلاعه، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية.



وفقا للوكالة، أنه إذا ما تأكد احتمالية الصاروخ الباليستي، فسيكون هذا بمثابة الاستفزاز الرابع عشر لإطلاق صاروخ باليستي هذا العام، والذي حدث بعد 8 أيام من الاستفزاز السابق في 12 سبتمبر..