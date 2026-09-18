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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام موافي يوضح طرق علاج القولون التقرحي.. أدوية لتثبيط الجهاز المناعي

الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني
الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني
إسراء صبري

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن طرق علاج القولون التقرحي، موضحًا أن التعامل مع المرض يعتمد على استخدام أدوية تعمل على تثبيط نشاط الجهاز المناعي، بهدف الحد من مهاجمته للأمعاء الغليظة.

وقال حسام موافي، خلال برنامجه «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، إن القولون التقرحي يرتبط بخلل في استجابة الجهاز المناعي، ما يستدعي استخدام علاجات تستهدف السيطرة على هذا النشاط المناعي.

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة أن الكورتيزون يُعد أحد الأدوية المستخدمة لتثبيط الجهاز المناعي لدى مرضى القولون التقرحي، مشيرًا إلى أن الطبيب قد يصفه بمفرده أو إلى جانب العلاج البيولوجي، وفقًا لحالة المريض واحتياجاته العلاجية.

ويختلف اختيار العلاج من حالة إلى أخرى، إذ يحدد الطبيب الخطة المناسبة بناءً على شدة المرض واستجابة المريض للعلاج، مع ضرورة المتابعة الطبية المستمرة.

حسام موافي طب قصر العيني القولون التقرحي علاج القولون التقرحي

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