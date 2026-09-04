حسام موافي يحذر: الحالة النفسية قد تسبب القيء وآلام المعدة

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الجهاز الهضمي من أكثر أجهزة الجسم تأثرًا بالحالة النفسية، موضحًا أن التوتر والضغوط والمواقف الصعبة يمكن أن تنعكس بصورة مباشرة على أعراض الجهاز الهضمي.

وأوضح موافي، خلال برنامج «رب زدني علمًا» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن التعرض للخوف الشديد أو مشاهدة موقف صادم قد يؤدي إلى ظهور أعراض جسدية، من بينها القيء وآلام البطن، نتيجة الارتباط الوثيق بين الجهاز الهضمي والحالة النفسية.

وأشار إلى أن الأعراض المتكررة لا ينبغي إرجاعها مباشرة إلى العامل النفسي قبل استبعاد الأسباب العضوية، خاصة عندما تستمر لفترات طويلة.

وشدد على أهمية الخضوع لفحص طبي متخصص لتحديد السبب الحقيقي للأعراض، لا سيما في الحالات التي تعاني من آلام المعدة والقيء بصورة مستمرة، للتأكد من عدم وجود جرثومة بالمعدة أو قرحة أو أي مشكلة أخرى بالجهاز الهضمي.