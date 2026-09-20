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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الشروط ومواعيد التقديم.. بدء حجز 25 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار في سكن لكل المصريين 9

شقق الايجار التمليكي
شقق الايجار التمليكي
خالد يوسف

تنطلق اليوم الأحد 20 سبتمبر، فعاليات التقديم لحجز 25 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، والتي تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9» الموجهة خصيصاً للمواطنين منخفضي الدخل، لتوفير مسكن ملائم ومستقر يعزز العدالة الاجتماعية، ويستمر باب التقديم مفتوحاً حتى يوم الأربعاء 28 أكتوبر المقبل.


شقق الإيجار التمليكي 2026

ينقسم طرح شقق الإيجار التمليكي 2026 إلى 10 آلاف وحدة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، و15 ألف وحدة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بنظام الإيجار ضمن «سكن لكل المصريين 9».


ويختلف السن والدخل ونظام السداد والمستندات المطلوبة بحسب المحور الذي يتقدم إليه المواطن، لذلك يجب الرجوع إلى كراسة الشروط الخاصة بكل طرح قبل التسجيل، وتطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 10 آلاف وحدة، منها 5 آلاف وحدة منفذة، و5 آلاف أخرى مقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

مواعيد حجز شقق الإيجار التمليكي 2026

​أوضحت وزارة الإسكان مواعيد التقديم، حيث تم تقسيمها على مرحلتين لتنظيم الإقبال:

​المرحلة الأولى: مخصصة لذوي الهمم فقط، وتُفتح اعتباراً من اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026 حتى يوم الأحد 27 سبتمبر 2026.  
​المرحلة الثانية: لجميع المواطنين (بما فيهم ذوو الهمم)، وتبدأ من يوم الإثنين 28 سبتمبر 2026 وتستمر حتى يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026.

شروط التقديم

- ​ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً وقتح تقديم الطلب.

-  ​ألا يتجاوز سن المتقدم الحد الأقصى المقرر (حسب كراسة الشروط والمحور المطروح، وعادة يتراوح بين 35 و45 عاماً).

- ​أن يكون التقديم داخل المحافظة المثبتة في بطاقة الرقم القومي للمتقدم، أو بأقرب مدينة جديدة في حال عدم توفر وحدات داخل المحافظة. 
- - ​ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته (الزوج، الزوجة، الأبناء القصر) قد سبق له الاستفادة من وحدة سكنية مدعومة من الدولة أو حصل على دعم سكني سابق.

- ​توافق صافي دخل الأسرة مع الحدود والشرائح المعلنة في كراسة الشروط.

الأسعار والقيمة الإيجارية

- ​القيمة الإيجارية الشهرية: تتراوح بين 1500 إلى 2000 جنيه شهرياً (بحسب مساحة الوحدة وموقعها والمحافظة أو المدينة الجديدة).

- ​مبلغ التأمين: يتم سداد مبلغ تأمين يبلغ نحو 10 آلاف جنيه عبر مكاتب البريد المميكن، ويُسترد بعد انتهاء فترة الإيجار أو في حال رفض الطلب.
- ​مدة التعاقد: يبدأ التعاقد لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وصولاً إلى إمكانية تملك الوحدة بنظام التمويل العقاري بعد استيفاء الشروط ومدد التعاقد التي تصل حتى 20 عاماً.

المستندات والأوراق المطلوبة

- ​صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

-  ​مفردات مرتب حديثة للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص.

- ​شهادة دخل معتمدة لأصحاب المهن الحرة.

- ​شهادات ميلاد الأبناء.
- - ​إيصال مرافق حديث (كهرباء، غاز، أو مياه).

- ​برنت تأمينات اجتماعية (إن وجد).

- ​الإقرار المرفق بكراسة الشروط والذي يثبت عدم الاستفادة من دعم سكن سابق.

رابط وخطوات التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026 عبر مسكن

وفرت الوزارة خدمة التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026، إلكترونيًا عبر منصة «مسكن» الإلكترونية، من خلال اتباع الخطوات التالية:
1) الدخول إلى منصة «مسكن» من هنـــــــــــــــــــــا.
2) إنشاء حساب جديد باستخدام البيانات الشخصية المطلوبة.

3) تفعيل الحساب من خلال إدخال رمز التحقق المرسل إلى رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.

4) اختيار الطرح والمدينة المراد الحجز بها، ثم قراءة كراسة الشروط والتعرف على المساحات والأسعار وقواعد التقديم.

5) استخراج رقم الاستمارة أو كود السداد وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية باستخدام وسائل الدفع المعتمدة.

6) رفع المستندات المطلوبة إلكترونيا، والتي قد تشمل بطاقة الرقم القومي وإيصال سداد جدية الحجز ومستندات إثبات الدخل، بحسب شروط الطرح.

7) مراجعة البيانات والمستندات والتأكد من صحتها، ثم تأكيد طلب الحجز إلكترونياجط

بدء حجز 25 ألف وحدة سكنية سكن لكل المصريين 9 الإيجار المنتهي بالتملك وزارة الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية

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