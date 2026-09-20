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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد اعتراض بيراميدز.. عصام عبد الفتاح: إبراهيم محمد من أفضل الحكام

بيراميدز
بيراميدز
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

علّق عصام عبد الفتاح، الخبير التحكيمي، على اعتراضات نادي بيراميدز بشأن بعض القرارات التحكيمية خلال منافسات الدوري المصري، مؤكدًا أن لجنة الحكام تحرص على إسناد المباريات إلى أفضل العناصر المتاحة.

وقال عصام عبد الفتاح، في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي هاني حتحوت: «أنا سمعتك بتتكلم على بيان ومش بيان. لما نادي كبير زي بيراميدز، وهو عنده كسبان الخمس مباريات تقريبًا، العلامة الكاملة، بيتكلم على إنذار غلط من ستة، وبيتكلم على حالة اتحسبت هدف، يعني تم تصحيحها من خلال طاقم التحكيم في الملعب، فده كلام صعب كتير».

وأضاف: «مكنتش ناوي أرد طبعًا، ولكن هنرد من خلال التحليل اللي إحنا بنعمله كل أسبوع وبيطلع للرأي العام».

وكان هاني حتحوت قد طرح وجهة نظر بيراميدز بشأن إسناد مبارياته، قائلًا: «بيراميدز، أنا بشوف إن عنده حق في النقطة دي، هو بيقول: الأهلي والزمالك بيجيلهم حكام نخبة، أنا منافسي المباشرين حكامهم نخبة، إشمعنى أنا ما يجيليش حكام دوليين أو حكام نخبة؟ إيه رأيك؟».

ورد عبد الفتاح: «بالعكس، إحنا بنحط أفضل حاجة. أقولك حاجة، إبراهيم محمد ده من أفضل الحكام خلال الخمس أسابيع اللي اتلعبوا».

واتفق حتحوت مع حديثه، قبل أن يواصل عبد الفتاح: «من أفضل الحكام، وأنا عاوز أسأل بيراميدز: إيه الأخطاء اللي عند إبراهيم محمد؟ هو بيقولك ستة إنذارات، إنذار منهم خطأ، يا سلام، ده لو ملاك يا سيدي».

وتطرق الحوار إلى مطالبة بيراميدز بإلغاء إحدى البطاقات الصفراء التي حصل عليها أحد لاعبيه، حيث سأل حتحوت: «هو قال: نطلب إلغاء تلك البطاقة لعدم صحتها. هل لو لجنة المسابقات سألتك، لما تشوف الإنذار، ممكن تقول للجنة: آه، فعلًا عندهم حق، الإنذار ده غير مستحق، ارفعوه؟».

وعلق عبد الفتاح قائلًا: «ده كلام، كلام يعني غريب شوية. يعني إيه إلغاء إنذار؟».

وأشار حتحوت إلى وجود سابقة تم خلالها إلغاء بطاقة حمراء، ليرد عبد الفتاح مستشهدًا بحالة تحكيمية شهيرة، قائلًا: «لو جبنا ترامب مثلًا ودي كانت كارثة من كوارث كأس العالم. يا ريت نتعلم من الأخطاء، ونتعلم من اللي بيحصل بره وجوه».

واختتم عصام عبد الفتاح حديثه بالتأكيد على وجود محاولات للضغط على الحكام، قائلًا: «عارف إن في البعض بيحاول يضغط على الحكام، في البعض متصور إن ممكن يتقدم عن قبل كده، في البعض، نتيجة للي حصل السنة اللي فاتت، الهجوم الإعلامي، معندهمش ثقة في الحكام، ولكن إحنا ماشيين في طريقنا».

عصام عبد الفتاح بيراميدز منافسات الدوري المصري الأهلي الأهلي والزمالك

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