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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين وادي دجلة والمقاولون العرب في الدوري المصري

وادي دجلة والمقاولون العرب
وادي دجلة والمقاولون العرب
حسن العمدة

انتهى الشوط الأول من مباراة وادي دجلة والمقاولون العرب بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء المقام حاليًا على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز «دوري ORA» موسم 2026–2027.

وشهد الشوط الأول حالة تحكيمية مثيرة، بعدما أشهر الحكم عبد الرحمن صالح البطاقة الحمراء في وجه كمال أبو الفتوح، لاعب وادي دجلة، في الدقيقة 23، إثر تدخل عنيف.

إلا أن الحكم عاد إلى تقنية الفيديو «VAR» لمراجعة الحالة، قبل أن يتراجع عن قراره ويلغي البطاقة الحمراء، ليستكمل وادي دجلة المباراة بكامل لاعبيه.

مباراة وادي دجلة والمقاولون العرب وادي دجلة والمقاولون العرب وادي دجلة المقاولون العرب الدوري المصري

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