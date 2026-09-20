بعد صفقة بيزيرا.. الزمالك يسعى لحل أزمة مستحقات فاركو و زد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، خلال تصريحات تلفزيونية، عن تحركات من جانب نادي الزمالك للتوصل إلى صيغة ودية مع ناديي فاركو وزد، بشأن المستحقات المالية المتبقية من صفقتي عمرو ناصر ومحمد إسماعيل.

شوبير

وقال أحمد شوبير إن نادي فاركو لديه مستحقات مالية لدى الزمالك تبلغ 30 مليون جنيه، فيما تصل مستحقات نادي زد إلى 40 مليون جنيه، بإجمالي 70 مليون جنيه، وهي قيمة تمثل نحو نصف المبلغ المنتظر من صفقة انتقال البرازيلي لويس بيزيرا إلى أهلي دبي.

وأوضح شوبير أن الزمالك يسعى للوصول إلى اتفاق مع الناديين بشأن سداد جزء من المستحقات، تتراوح قيمته بين 20 و25 و30 مليون جنيه، مع جدولة باقي المبلغ على دفعات.

وأضاف: «أعتقد إن المبلغ اللي هيتدفع مش هيقل عن 30 مليون جنيه»، مشيرًا إلى أن المبلغ المتوقع سداده سيكون بالتساوي بين فاركو وزد، مع جدولة باقي المستحقات.