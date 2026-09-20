كمال درويش: التاريخ شاهد على تخطي الزمالك للصعاب على مر العصور

كشف الدكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق، أن التاريخ شاهد على تخطي نادي الزمالك للصعاب التي مر بها على مر العصور، واستطاع كتابة المجد محليا وقاريا ووصل للعالمية.

وقال الدكتور كمال درويش في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج «زملكاوي» مع محمد عبدالجليل، إن نادي الزمالك مر بظروف صعبة كثيرة وحقق بطولات وإنجازات في كل الألعاب وهو قدر النادي دائما.

وأضاف رئيس الزمالك الأسبق، أن فرع نادي الزمالك الجديد بحدائق أكتوبر سيمنح النادي قيمة استثمارية كبيرة في السنوات المقبلة.

وأشار "درويش" إلى أن شركة الكرة هى الحل السحري لنادي الزمالك للتغلب على الأزمات المالية ويجب أن تدار اقتصاديًا بشكل دقيق وانشائها في أسرع وقت ممكن.

وأختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توفير العوامل المالية هى أهم المتطلبات قبل تعيين مدير رياضي.