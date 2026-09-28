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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شبكة أمريكية: إصابة 8 من مشاة البحرية الأمريكية جراء هجوم صاروخي إيراني في مضيق هرمز

شبكة أمريكية: إصابة 8 من مشاة البحرية الأمريكية جراء هجوم صاروخي إيراني في مضيق هرمز
شبكة أمريكية: إصابة 8 من مشاة البحرية الأمريكية جراء هجوم صاروخي إيراني في مضيق هرمز
أ ش أ

قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين، في تصريحات خاصة لشبكة (إن بي سي نيوز) الأمريكية، إن ثمانية من مشاة البحرية الأمريكية أصيبوا قبل أسبوعين؛ جراء استهداف صاروخ كروز إيراني السفينة التي كانوا يعملون عليها في مضيق هرمز.
و أكد المسؤولون أن أفراد مشاة البحرية لم يتعرضوا لإصابات خطيرة، لكنهم أصيبوا باستنشاق الدخان وربما بإصابات دماغية شديدة، حيث ظهرت عليهم أعراض ارتجاج في المخ، مثل الصداع.
وأشار المسؤولون إلى أن سبعة من أفراد مشاة البحرية كانوا جنودا، بينما كان الثامن ضابطًا، لافتين إلى أن الثمانية عادوا جميعًا إلى الخدمة بعد وقت قصير من الهجوم الذي وقع في 14 سبتمبر الجاري.
وبحسب المسؤولين، كان جنود مشاة البحرية يعملون ضمن فريق إنزال تابع لكتيبة عندما أصاب الصاروخ الإيراني السفينة، ولفتوا إلى أن السفينة لم تكن تابعة للبحرية الأمريكية، إلا أنهم امتنعوا عن تحديد نوعها، واكتفوا بالإشارة إليها على أنها سفينة بحرية.
 

مشاة البحرية الأمريكية مضيق هرمز أفراد مشاة البحرية

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