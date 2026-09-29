أفادت مراسلة قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، أن قوات الاحتلال تقتحم قرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية.



ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى توفير حماية عاجلة للسكان المدنيين في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من أن تصاعد أعمال العنف وتزايد القيود المفروضة على الحركة، وتسارع وتيرة التوسع الاستيطاني تُلحق أضرارا جسيمة بالمدنيين، وتجعل حياتهم اليومية أمرا لا يطاق.



وذكرت اللجنة - في بيان لها اليوم / الثلاثاء / أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن عشرات الفلسطينيين قُتلوا وأصيب المئات خلال العام الحالي، بينما نزح كثيرون وتعرضت منازل وممتلكات للتلف أو التدمير، ما ترك كثيرين بلا مأوى أو مصدر للرزق.