قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محيط قريتين بريف القنيطرة بسوريا وتعتقل شاباً

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، في محيط قريتي زبيدة والحرية بريف ‏القنيطرة واعتقلت شاباً.‏

‏وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن قوة للاحتلال توغلت في أطراف قرية زبيدة بريف القنيطرة ‏الجنوبي بالتزامن مع توجه الطلاب إلى مدارسهم، ما أثار خوفهم‏، فيما اعتقلت قوة ‏أخرى شاباً أثناء عمله في إحدى المزارع على أطراف قرية الحرية بريف المحافظة ‏الشمالي.‏

وكان الاحتلال الإسرائيلي، قد استهدف أمس الإثنين، تلة الحمرية بمحيط قرية طرنجة ‏بريف القنيطرة الشمالي، بعدد من قذائف المدفعية.‏

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر ‏توغلاته ‌‏‌‏المتكررة في ‏الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، ‏وتجريف ‏الأراضي، ‌‏وتنفيذ اعتداءات ‏بالقذائف وغيرها‌.‏

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً ‏أن ‏جميع ‌‏الإجراءات ‏التي يتخذها باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر ‏قانوني وفقاً ‏للقانون ‌‏الدولي، كما تدعو ‏المجتمع الدولي إلى الاضطلاع ‏بمسؤولياته وإلزام ‏إسرائيل ‏بالانسحاب ‏الكامل من الجنوب السوري‎.‎