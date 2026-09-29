قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محيط قريتين بريف القنيطرة بسوريا وتعتقل شاباً

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، في محيط قريتي زبيدة والحرية بريف القنيطرة واعتقلت شاباً.
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن قوة للاحتلال توغلت في أطراف قرية زبيدة بريف القنيطرة الجنوبي بالتزامن مع توجه الطلاب إلى مدارسهم، ما أثار خوفهم، فيما اعتقلت قوة أخرى شاباً أثناء عمله في إحدى المزارع على أطراف قرية الحرية بريف المحافظة الشمالي.
وكان الاحتلال الإسرائيلي، قد استهدف أمس الإثنين، تلة الحمرية بمحيط قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، بعدد من قذائف المدفعية.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر توغلاته المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وتنفيذ اعتداءات بالقذائف وغيرها.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.