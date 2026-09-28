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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

يناير 2027| دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة.. مستندات وتفاصيل

القوات المسلحة
القوات المسلحة
قسم الخدمات

​​صدق الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين ( المرحلة التجنيدية الأولى يناير ٢٠٢٧ ).

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء أحمد مصطفى صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة والذي أشار فيه إلى كافة التفاصيل والتوقيتات الخاصة بالدفعة الجديدة المنتظر انضمامها لتأدية الخدمة العسكرية بصفوف القوات المسلحة والمقرر استقبالهم اعتباراً من يوم السبت الموافق ٢٦ / ٠٩ / ٢٠٢٦ ، وذلك وفقاً للشروط الآتية:  

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر2026

​أولاً : المؤهلات العليا :

​مواليد الفترة من ١ / ٥ حتى ٣١ / ٨ أشهر ( مايو / يونيو / يوليو / أغسطس ) من جميع السنوات حتى عام ٢٠٠٦ من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا الحاصلين على مؤهلهم الدراسي خلال الفترة من أول فبراير ٢٠٢٦ حتى آخر يوليو ٢٠٢٦ .  

و​خريجي كليات ( الطب البشري / الأسنان / العلاج الطبيعي / التمريض / الصيدلة / تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية / العلوم الطبية المساعدة ) الذين أنهوا فترة الامتياز / التدريب وذلك خلال الفترة من أول فبراير ٢٠٢٦ حتى آخر يوليو ٢٠٢٦ ، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة ، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٦ وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتباراً من ٢٨ / ١٠ حتى ١٩ / ١١ / ٢٠٢٦ .  

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

​ثانياً : المؤهلات فوق المتوسطة :

​مواليد الفترة من ١ / ٥ حتى ٣١ / ٨ أشهر ( مايو / يونيو / يوليو / أغسطس ) من جميع السنوات حتى عام ٢٠٠٦ الحاصلين على مؤهلهم الدراسي خلال الفترة من أول فبراير ٢٠٢٦ حتى آخر يوليو ٢٠٢٦ ، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة ، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من ١٠ / ١١ / ٢٠٢٦ وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتباراً من ٢١ / ١١ وحتى ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٦ . 

​ثالثاً : المؤهلات المتوسطة :

​مواليد أشهر ( يناير / فبراير / مارس ) عام ٢٠٠٧ الحاصلين على مؤهلهم الدراسي حتى العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ، وكذا مواليد أشهر ( يناير / فبراير / مارس ) من مواليد جميع السنوات السابقة حتى عام ٢٠٠٦ وما قبلها خريجي العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ، والمتخلفون عن التقدم من سنوات سابقة ، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من ٢٦ / ٠٩ / ٢٠٢٦ ، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتباراً من ٠٥ / ١٠ وحتى ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٦ .  

القوات المسلحة

​رابعاً : غير ذوي المؤهلات ( العاديين ) :

​مواليد أشهر ( يناير / فبراير / مارس ) من عام ٢٠٠٧ والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من يوم ١٥ / ١١ / ٢٠٢٦ ، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة في الفترة من ٢٥ / ١١ وحتى ٠٣ / ١٢ / ٢٠٢٦ .  

​المستندات المطلوبة :

​بطاقة الرقم القومي - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ( ٦ جند ) - أصل شهادة الميلاد - صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسي لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الامتياز / التدريب لخريجي كليات ( الطب البشري / الأسنان / العلاج الطبيعي / التمريض / الصيدلة / تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية / العلوم الطبية المساعدة ) - وثيقة الزواج للمتزوجين - رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين ( المعيدين / الأطباء المقيمين ) .  

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

​إرشادات هامة لشبان التجنيد :

​قيام الجامعات بضرورة إصدار القرار الوزاري بتعيين الشبان ( المعيدين - الأطباء المقيمين ) في الأول من شهر ( إبريل / أكتوبر ) من كل عام قبل التصديق على قبول دفعتي الضباط الاحتياط حتى يتم استبعادهم من الترشح كضباط احتياط - ضرورة أن يقوم غير ذوي المؤهلات ( العادة ) أصحاب المهن والحرف والسائقين بالإعلان عن أنفسهم حتى يستفيدوا بتخفيض مدة الخدمة العسكرية ( ٦ أشهر ) طبقًا للقانون - ضرورة أن يتقدم الحاصلون على دورات تدريبية احترافية بجهات مدنية في تكنولوجيا المعلومات قبل التجنيد بالإعلان عن أنفسهم عند تقدمهم لمناطق التجنيد وتقديم المؤيدات لذلك لتوزيعهم على الوحدات المتوافقة مع مؤهلهم الدراسي والدورات الحاصلين عليها للاستفادة من قدراتهم .  

و​من له الحق في الإعفاء أو التأجيل أو الاستثناء أن يتقدم بالمستندات التي تؤيد أحقيته في ذلك - يعتد بتاريخ اعتماد النتيجة من الوزير المختص للحاصلين على مؤهلهم الدراسي من الجامعات والمعاهد الخاصة - ضرورة معادلة الشهادات من المجلس الأعلى للجامعات للحاصلين على مؤهلهم من خارج البلاد وغير ذلك سيتم معاملتهم طبقًا لآخر مؤهل دراسي معتمد - ضرورة أن يتقدم المتزوجون من أجنبيات بالمستندات المؤيدة لذلك لمعاملتهم بما يستحقون قانونًا - عدم التعديل بالبيانات المسجلة بشهادات المؤهل حيث أنه يتم الاستعلام عن كافة شهادات المؤهل ( متوسطة / فوق متوسطة / عليا ) التي يتقدم بها الشباب بالتنسيق مع كلا من وزارتي ( التعليم العالي والبحث العلمي / التربية والتعليم والتعليم الفني).

القوات المسلحة المصرية

​وللتيسير على الشباب المتقدمين للتجنيد وتقليل ترددهم على مكاتب التجنيد والتعبئة التابعين لها تم استحداث خدمة الحجز المسبق لتحديد توقتيت التسجيل والكشف الطبي عليهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لإدارة التجنيد والتعبئة : ( https://tagned.mod.gov.eg ) بالإضافة إلى خدمة الاستعلام الصوتي لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة على الأرقام الآتية : ( ٢٦٣٥١١٩٠ / ٠٢ - ٢٦٣٣٩٥٨١ / ٠٢ ) أو الرقم المختصر ( ١٥٤٩٩ ) .

القوات المسلحة المجندين دفعة مجندين الخدمة العسكرية وزير الدفاع

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