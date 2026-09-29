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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بمشاركة السائحين..محافظة قنا تحتفل باليوم العالمي للسياحة من معبد دندرة

احتفال اليوم العالمى للسياحة
احتفال اليوم العالمى للسياحة
يوسف رجب

نظمت محافظة قنا، احتفالية تحت رعاية اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، للاحتفال باليوم العالمي للسياحة لعام 2026، تحت شعار "الأجندة الرقمية والذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم السياحة"، في خطوة تعكس حرص المحافظة على مواكبة أحدث التحولات التكنولوجية العالمية وتوظيف الابتكارات الرقمية للترويج للمقومات الأثرية والتراثية التي تمتلكها المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، ومحمد عبدالحليم، مدير إدارة السياحة بالمحافظة، وسيد جاد الرب، مدير عام منطقة آثار قنا، وطاق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد سويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبدالرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والعديد من القيادات التنفيذية وحضور قرابة 120 سائح من جنسيات متنوعة.

وشهدت الاحتفالية العديد من العروض الفلكلورية والاستعراضية التي قدمتها فرق الفنون الشعبية بالمحافظة، والتي عكست ثراء الموروث الثقافي والتاريخي لقنا، وأضفت أجواء من البهجة والاحتفاء بالتنوع الحضاري الذي تزخر به المحافظة، وسط تفاعل كبير من الحاضرين والضيوف الأجانب الذين أبدوا إعجابهم.

الحضارة المصرية

فيما حرص السائحون، على التفاعل مع العروض المقدمة وسط أجواء من البهجة، والتقاط الصور التذكارية، معبرين عن سعادتهم البالغة بحسن الاستقبال وتلك العروض المتميزة التي عكست عمق الحضارة المصرية وعبق تاريخها.

وأكد نائب محافظ قنا، أهمية قطاع السياحة، لاسيما وأن الاحتفال هذا العام يأتي في ظل التطور المتسارع في تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وما توفره من فرص لإعادة تطوير القطاع السياحي وتحسين تجربة السائح، ورفع كفاءة الخدمات السياحية وتعزيز الترويج للمقاصد السياحية بما يسهم في تحقيق سياحة أكثر تنافسية واستدامة.


 

قنا اليوم العالمي للسياحة الأجندة الرقمية العروض الفلكلورية الحضارة المصرية أخبار قنا

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