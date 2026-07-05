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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الثعابين تخرج من جحورها مع ارتفاع الحرارة.. تحذيرات عاجلة للمواطنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

يشهد فصل الصيف من كل عام تزايدًا في ظهور الثعابين داخل المناطق الزراعية وبعض التجمعات السكنية، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يثير مخاوف المواطنين، خاصة مع تسجيل بعض حالات اللدغات في عدد من المحافظات. 

وفي هذا السياق، كشف الدكتور محمد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة الشرقية، أسباب هذه الظاهرة، موضحًا طبيعة حركة الثعابين خلال الصيف، والإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية، فضلًا عن أهم الإرشادات الواجب اتباعها عند التعرض للدغات.

لماذا تخرج الثعابين في فصل الصيف؟

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أوضح الدكتور محمد بشار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة MBC مصر، أن الثعابين من الكائنات ذات الدم البارد، ولا تمتلك القدرة على تنظيم درجة حرارة أجسامها، لذلك تدخل خلال فصل الشتاء في حالة من السكون أو البيات الشتوي نتيجة انخفاض درجات الحرارة وتراجع نشاطها الحيوي.

وقال إن ارتفاع درجات الحرارة مع بداية فصل الصيف يدفع الثعابين إلى الخروج من جحورها بحثًا عن الغذاء بعد فترة طويلة من عدم التغذية، كما تتجه إلى الأماكن الرطبة ومصادر المياه، وهو ما يفسر زيادة ظهورها خلال هذه الفترة من العام.

أنواع الثعابين في مصر.. وغالبية الأنواع غير سامة

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وأضاف وكيل وزارة الطب البيطري أن أغلب أنواع الثعابين الموجودة في مصر غير سامة، إلا أن هناك أنواعًا محدودة تمثل خطورة كبيرة، وفي مقدمتها الكوبرا المصرية، مؤكدًا أن التعرض للدغة من هذه الأنواع يستلزم التدخل الطبي الفوري لتجنب المضاعفات.

 

لجنة مشتركة لمتابعة الموقف

وكشف الدكتور محمد بشار أنه عقب ظهور الحالات الأخيرة، تم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن مديريات الطب البيطري والزراعة والصحة، إلى جانب مجالس المدن، لمتابعة تطورات الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الثعابين والتعامل مع أي بلاغات بصورة عاجلة.

 

توافر الأمصال بالمستشفيات

وأكد أن المصل المضاد للدغات الثعابين متوافر بجميع المستشفيات العامة والمركزية بمحافظة الشرقية، مشددًا على أن سرعة نقل المصاب إلى أقرب مستشفى تمثل العامل الأهم في إنقاذ حياته وتقليل المضاعفات المحتملة.

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الإسعافات الأولية عند التعرض للدغة

وأوضح أن التعامل الصحيح مع المصاب يبدأ بالحفاظ على هدوئه ومن حوله، لأن التوتر والحركة الزائدة يسرعان انتشار السم داخل الجسم، مشيرًا إلى إمكانية وضع رباط خفيف أعلى موضع اللدغة دون إحكامه بشدة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى للحصول على المصل والرعاية الطبية اللازمة، مع تجنب أي محاولات شعبية لعلاج الإصابة.

دعوة لعدم التعامل مع الثعابين مباشرة

واختتم الدكتور محمد بشار تصريحاته بالتأكيد على أن سرعة التصرف والهدوء عند التعامل مع حالات لدغات الثعابين يسهمان بشكل كبير في رفع فرص الشفاء، داعيًا المواطنين إلى عدم محاولة الإمساك بالثعابين أو قتلها بأنفسهم، وإبلاغ الجهات المختصة فور رصدها لضمان التعامل معها بشكل آمن.

فصل الصيف الثعابين درجات الحرارة الطب البيطري

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