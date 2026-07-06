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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي: نحن أصحاب الفضل في قتل المرشد الإيراني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس
محمد على

أكّد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، أنّ “إسرائيل هي صاحبة اليد في قتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي”.

قال كاتس: "إنّ خامنئي، الذي تُجرى مراسم تشييعه حالياً، قُتل على يد إسرائيل، لأنه بادر وقاد خطة تهدف إلى تدميرها".

أضاف كاتس أنّّ بلاده "ستقتل أي قائد إيراني يخطط لتدمير إسرائيل"، وأشار إلى أنّ إسرائيل "مستعدة للدفاع مجدداً وفي أي وقت وأمام أي تهديد"، مُشدّداً على "جاهزية المؤسسة العسكرية للتعامل مع مختلف السيناريوهات".

وحول الهجوم  على إيران بقيادة نتنياهو وترامب فقال كاتس إنه “أزال تهديدات وجودية عن إسرائيل وألحق ضررا بقدرات إيران”.

وأردف كاتس: إسرائيل مستعدة للعودة والدفاع عن نفسها بقواها الذاتية في أي وقت وأمام أي تهديد.

وتشهد إيران، لليوم الرابع على التوالي، مراسم تشييع المرشد  الراحل، علي خامنئي، في ظل حضور شعبي واسع وإجراءات أمنية مُشدّدة، بعدما خُصّص يوم الجمعة للوفود الرسمية، وبدأ توافد الحشود الشعبية منذ السبت.

إيران مراسم تشييع جنازة المرشد علي خامنئي مجتبى خامنئي وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس

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