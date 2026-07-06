هشام عباس يحيي حفلا غنائيا في الساحل الشمالي

يستعد الفنان هشام عباس، لإحياء حفل غنائي على أحد شواطئ الساحل الشمالي، يوم 10 يوليو الجاري.

ويعتبر حفل هشام عباس، في الساحل الشمالي، هو أول حفل له في الموسم الصيفي.

أحدث لقاءات هشام عباس

تحدث المطرب هشام عباس، عن استعداداته لـ«حفلة التسعينيات» بالعلمين الجديدة، ضمن مهرجان العالم علمين، مشيرا إلى أن الحفل ينطلق الأسبوع المقبل بغناء إيهاب توفيق ومحمد فؤاد وحميد الشاعري.

وتحدث المطرب هشام عباس، عن استعداداته لحفلة التسعينات بالعلمين الجديدة، ومهرجان العالم علمين، مشيرا إلى أن الحفل ينطلق الأسبوع المقبل بغناء إيهاب توفيق ومحمد فؤاد وحميد الشاعري.

وتابع المطرب هشام عباس، في حوار مع الاعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج حد النجوم، المذاع عبر قناة دي ام سي، أنه الجيل الحالي مختلف من حيث الكلمات واللغة وخاصة مع ظهور نوع المهرجانات في الغناء، متابعا أن هناك من يحافظ على شكل الأغنية الفنية، ويكون فيها لحن وكلمات مؤثرة.

وأضاف هشام عباس، أن اقرب المغنين الحاليين لجيل التسعين حماقي ورامي صبري ورامي جمال وتامر عاشور.

وأكمل هشام عباس، أن يوجد في المهرجانات أغاني جيدة واخرى لا أسمعها، واحب اغني مهرجانات فيها "هيصة" ولكن لا استطيع سمعها في سيارتي.